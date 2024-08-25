التعليم تكشف حقيقة إلغاء الحاسب الآلي وطريقة تدريس العلوم المتكاملة

أجابت وزارة التربية والتعليم على التساؤلات التي وردت عبر صفحتها على “الفيسبوك” بشأن حقيقية إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى طريقة تدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي؟

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن إجابات وزارة التربية والتعليم بشأن التساؤلات التي أثارت الجدل وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار العديد من الشائعات حولها لذلك ترد الوزارة على بعض الشائعات التي تسببت في هلع وقلق للرأي العام.

وزارة التربية والتعليم

1- من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي؟

إجابة وزارة التربية والتعليم: سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء حيث تضم المادة مجموعة معارف متكاملة من العلوم.

وزارة التربية والتعليم

2- هل تم إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية؟

إجابة وزارة التربية والتعليم: لا بل وردت مادة نشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات حيث يختار الطالب بين التكنولوجيا الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات.

رد وزارة التربية والتعليم على الأسئلة الشائعة

وفي سياق أخر، قدمت وزارة التربية والتعليم توضيحًا لأسئلة شائعة حول إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد، بما في ذلك المواد غير المدرجة ضمن المجموع وعدد أيام الدراسة في المدارس، وفيما يلي أبرز التساؤلات والإجابات المقدمة من الوزارة:

موقف الطلاب الراسبين والمؤجلين:

إجابة وزارة التربية والتعليم: الطلاب الراسبون والمؤجلون للعام الدراسي 2023-2024، والمقسمون لمواد دراسية، سيطبق عليهم النظام القديم بمواد دراسية قديمة.



التغيرات في نظام الدراسة والامتحانات:

إجابة وزارة التربية والتعليم: لا توجد تغييرات في نظام الدراسة أو الامتحانات للصف الثالث الثانوي. إعادة هيكلة النظام تركزت على تحديد مواد معينة لتمكين المعلمين من تدريسها بفعالية وتنمية مهارات الطلاب ضمن الوقت المحدد.



مادة العلوم المتكاملة:

إجابة وزارة التربية والتعليم: مادة العلوم المتكاملة تضم فروع العلوم المختلفة لعرض تكامل المفاهيم والمعرفة بشكل شامل.



المواد غير المضافة للمجموع:

إجابة وزارة التربية والتعليم: المواد غير المضافة للمجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والأنشطة الاختيارية.



نظام الدراسة 6 أيام في المدارس:

إجابة وزارة التربية والتعليم: نظام الدراسة لستة أيام ليس جديدًا؛ فهو مطبق في بعض المحافظات. وقد تم طرحه مؤخرًا كجزء من مجموعة من الآليات التي قد تطبق في بعض المدارس الحكومية، بما يتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.



نظام الدراسة 6 أيام في المدارس الخاصة:

إجابة وزارة التربية والتعليم: المدارس الخاصة تطبق القواعد الخاصة بالكثافة الطلابية وفقًا للائحة الخاصة بكل مدرسة.

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