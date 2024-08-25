مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024-2025، تزداد اهتمامات أولياء الأمور بالاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال، خاصة عبر الرقم القومي، حيث يرغبون في معرفة نتائج قبول أبنائهم والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أولياء الأمور يمكنهم الاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال الضغط هنا، يتم ذلك من خلال إدخال الرقم القومي للطفل على الموقع المخصص لهذا الغرض.

إجراءات بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال

بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض أطفال، يتعين على أولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، اما في حال عدم السداد في الوقت المحدد، يعتبر طلب التقديم لاغيًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024:

-استمارة الرغبات الإلكترونية التي تم تسجيلها للعام الدراسي 2024-2025.

-شهادة ميلاد الطفل الإلكترونية، بالإضافة لاحضار صور منها.

-احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم ويشترط أن تكون سارية.

-كما يشترط احضار 8 صور شخصية حديثة للطفل بمقاس 4×6.

-على ولي الأمور أيضا احضار وصل مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق (مع إحضار الأصل للاطلاع).

-احضار البطاقة الصحية الخاصة بالطفل والمرفقة بملف التقديم، ممهورة بالختم.

-حضور ولي الأمر والطفل شخصيًا لتقديم الأوراق.

-في حالة وفاة الأب، يجب إرفاق شهادة الوفاة.

-كما يشترك ايضا احضار حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

بهذه الخطوات، يمكن لأولياء الأمور التأكد من قبول أبنائهم في رياض أطفال والاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل صحيح.

وفي سياق اخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة أسوان عن إتاحة نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة وذلك من خلال الدخول عبر المنصة الرقمية لتنسيق رياض الأطفال بوابة السويس التعليمية، كما يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الضغط على الرابط من هنا .

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