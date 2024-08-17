الآن رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024.. «دليل شامل»

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024.. مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، يتصدر استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 قائمة البحث على جوجل، حيث يتطلع العديد من الأسر إلى تسجيل أطفالهم في مرحلة kg1 في المعاهد الأزهرية، وينشر لكم موقع "الموجز" للقراء كافة التفاصيل حول كيفية التقديم والإجراءات المطلوبة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024

خطوات تقديم رياض الأطفال الأزهري 2024 على بوابة الأزهر

يمكن للأهالي متابعة خطوات تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني: اولا عليك بالدخول إلى موقع بوابة الأزهر عبر الرابط المتاح.

اختيار أيقونة التقديم: قم بتحديد أيقونة "تقديم طلب الالتحاق بالمعاهد الأزهرية".

إدخال البيانات: يجب على الطالب إدخال كافة بيانات الطالب وولي الأمر بدقة.

تسجيل الرقم القومي: يجب تسجيل الرقم القومي للطالب في الخانات المخصصة.

تحديد المحافظة: عليك اختيار محافظة الإقامة.

تحميل الأوراق:يشترط على الطالب تحميل جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

حفظ الطلب: الضغط على "حفظ الطلب" لإتمام عملية التسجيل.



موعد التقديم وشروط لقبول الالتحاق برياض الأطفال الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن فترة التقديم لرياض الأطفال الأزهرية للعام الدراسي 2024 - 2025 تبدأ من 25 يونيو 2024 وتستمر حتى 31 يوليو 2024. يُقبل التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فقط.

شروط قبول طلب الالتحاق برياض الأطفال الأزهرية 2024

العمر: يجب أن يكون عمر الطفل من 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. وفي حال وجود أماكن شاغرة، يمكن قبول الأطفال حتى سن 6 سنوات كحد أقصى.

الكشف الطبي: اجتياز الكشف الطبي المعمول به في الأزهر الشريف.

موقع المعهد: يجب أن يكون المعهد المتقدم له الطفل قريباً من المنطقة السكنية للطالب.



استعلام نتائج التقديم برياض أطفال الأزهرية 2024

بعد تقديم الطلب، يمكن للآباء الاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال عبر إدخال الرقم القومي على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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