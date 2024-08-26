موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. وخطوات الحصول على النتيجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2024-2025 حيث أن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني أغلق أمس الأحد في الساعة السابعة مساءً.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى معرفة طريقة الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2024.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 من القبول بالجامعات سيكون بعد مرور 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، ويجري مكتب التنسيق حاليًا فرز رغبات الطلاب التي تم إدخالها عبر الموقع، وذلك تحت إشراف السيد عطا مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول بالجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 برقم الجلوس

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 برقم الجلوس حيث يمكن الآن الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي سجلوا عليه وانتظار ظهور النتيجة خلال 72 المقبلة واتباع الدخول على هذا الرابط من هنـــــــــــا وتنفيذ الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: توجه إلى الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا الموقع يتيح لك الاستعلام عن نتائج التنسيق.

إدخال رقم الجلوس: في الصفحة المخصصة للاستعلام عن نتائج التنسيق، أدخل رقم جلوسك بدقة في الحقل المخصص.

عرض النتيجة: بعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر "بحث" أو "عرض النتيجة". ستظهر لك تفاصيل تنسيقك، بما في ذلك الكلية أو المعهد الذي تم قبولك فيه.

مراجعة النتيجة: تأكد من المعلومات الظاهرة وتحقق من قبولك في الكلية أو المعهد الذي كنت ترغب في الالتحاق به.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية

بدأت أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للمرحلة عند 265 درجة 64.63%)لشعبة العلمي، وقد سجل في هذه المرحلة 286,088 طالبًا وطالبة.

أما لشعبة الأدبية، فقد كان الحد الأدنى 230 درجة 56.9% وسجل فيها 66,969 طالبًا وطالبة. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق 353,057 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية العامة.

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