هل يمكن منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الثاني؟

يطرح الطلاب وأولياء الأمور تساؤلات حول إمكانية إضافة درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الدور الثاني، التي يؤديها الطلاب في هذه الأيام، يعتبر هذا التساؤل من القضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين.

وبعد أن أعطت وزارة التربية والتعليم درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الأول، مما أثار اهتمامًا واسعًا بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء في الدور الثاني، لذلك يستعرض موقع “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة تطبيق درجات الرأفة وحقيقة إضافتها لطلاب الدور الثاني.

درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

أهمية درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة ؟

تأتي أهمية درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة من كونها وسيلة لتعديل أوضاع الطلاب الراسبين حيث يمكن أن تساهم هذه الدرجات في تحسين نتائج الطلاب وتغيير حالتهم من راسب إلى ناجح أو من دور ثاني إلى نجاح.

هل يمكن منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني؟

لا تمنح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني بشكل عام، درجات الرأفة تُمنح عادةً في امتحانات الدور الأول وتُستخدم لتعديل حالة الطلاب الذين يحتاجون إلى نقاط إضافية لتحسين نتائجهم.

في امتحانات الدور الثاني، تكون الفرصة الرئيسية للطلاب لتحسين أدائهم هي اجتياز الامتحانات بنجاح دون الاعتماد على درجات الرأفة، الطلاب الذين يواجهون صعوبات في امتحانات الدور الثاني يجب أن يركزوا على تحسين أدائهم بشكل مباشر لتحقيق النجاح.

قرارات جديدة من الوزارة بشأن درجات الرأفة

ومع اقتراب نهاية امتحانات الدور الثاني، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بترقب أي قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن درجات الرأفة، فبينما كان هناك تأكيد على منح درجات الرأفة في امتحانات الدور الأول، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الوزارة ستطبق نفس الإجراء في امتحانات الدور الثاني، وهو ما يثير قلقًا واهتمامًا كبيرين بين الطلاب.

كيفية منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة؟

نسبة درجات الرأفة لطلاب الثانويية العامة: تُمنح درجات الرأفة بنسبة 10% من الدرجة الكلية لكل مادة. هذا يعني أن العدد الإجمالي للدرجات الإضافية يعتمد على المجموع الكلي لدرجة المادة.

الشروط والأحكام: لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة. تُمنح هذه الدرجات فقط للطلاب الذين تحتاج درجاتهم الإضافية لتغيير حالتهم الأكاديمية، أي من راسب إلى ناجح أو من دور ثاني إلى ناجح.

الضوابط المحددة: يتم منح درجات الرأفة بناءً على معايير واضحة وليست بشكل عشوائي. الهدف هو ضمان أن تُستخدم هذه الدرجات بشكل عادل وفعّال لتحسين أداء الطلاب الذين يحتاجون إلى فرصة إضافية.

درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

مثال على توزيع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

اللغة العربية: تصل درجات الرأفة إلى 8 درجات من أصل 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: تُمنح 5 درجات رأفة من أصل 50 درجة.

الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا: تُمنح 6 درجات رأفة لكل مادة من أصل 60 درجة.

الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع: تُمنح 6 درجات رأفة لكل مادة من أصل 60 درجة.

الاستاتيكا والديناميكا والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية: تُمنح 3 درجات رأفة لكل مادة من أصل 30 درجة.

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