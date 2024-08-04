توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 بالتفاصيل

تُعد مسألة توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 من أكثر المواضيع التي يحرص الطلاب وأولياء الأمور على البحث عنها، حيث يهتمون بمعرفة ضوابط توزيع هذه الدرجات على المواد التي امتحنوا فيها من 10 يونيو إلى 20 يوليو من العام الحالي.

ويستعرض “الموجز” للطلاب وأولياء أمورهم طريقة توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 والتفاصيل الكاملة لموعد إعلان النتيجة وخاصة موعد ظهور قائمة أوائل الثانوية العامة.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 ستُمنح لطلاب الثانوية العامة لتحسين حالتهم من راسب إلى دور ثاني، أو من دور ثاني إلى ناجح.

قانون توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024

واشارت وزارة التربية والتعليم أنه توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 يتم سنويًا كحق قانوني للطلاب وفقًا لضوابط وقواعد محددة، لذلك سنوضح في السطور التالية طريقة توزيعها.

كم عدد درجات الرأفة ثانوية عامة 2024؟

تُضاف درجات الرأفة ثانوية عامة 2024 بناءً على ضوابط محددة وليس بشكل عشوائي، لأنها تساهم في تحسين وضع الطالب من راسب إلى دور ثاني، أو من دور ثاني إلى ناجح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

وتوزيع درجات الرأفة كالتالي:

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية: 8 درجات من 80 درجة.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية: 5 درجات من 50 درجة.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مواد الفيزياء، الجيولوجيا، الكيمياء، والأحياء: 6 درجات لكل مادة من 60 درجة.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مواد الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، المنطق، علم النفس، والاجتماع: 6 درجات لكل مادة (من 60 درجة).

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مادة الاستاتيكا: 3 درجات من 30 درجة.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مادة الديناميكا: 3 درجات من 30 درجة.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مادة التفاضل والتكامل: 3 درجات.

توزيع درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2024 مادة الجبر والهندسة الفراغية: 3 درجات.

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