بالإجابات والأسئلة.. تداول صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

انتشرت على جروبات الغش شاومينج صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، حيث تم تداول الامتحان مصحوبًا بالإجابات بعد مرور نصف الوقت المحدد للاختبار، وطالبت هذه الجروبات من الطلاب سرعة تصوير الامتحان وإرساله لهم ليتم حله من قبل مدرسين مختصين، ومن ثم نشر الإجابات عبر الجروبات.

ورصد “الموجز” الصور التي نشرتها جروبات الغش من امتحان اللغة الإنجليزية مع إجابات على الأسئلة الواردة في الامتحان، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني هذا الانتشار الواسع للصور والإجابات يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات المعنية في مكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني، التي باتت تشكل تهديدًا لنزاهة العملية التعليمية.

صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

تداولت أوراق امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة بسرعة كبيرة على مختلف المنصات الإلكترونية، حيث تم تداولها على نطاق واسع بين الطلاب وأولياء الأمور، مما أثار قلقًا واسعًا حول تأثير هذا النوع من الغش على مصداقية نتائج الامتحانات.

صور امتحان اللغة الإنجليزية

جهود وزارة التربية والتعليم

ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن مثل هذه الحوادث تظهر الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتكنولوجية في إدارة الامتحانات، ومن المقرر أن ينتهي امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة في الدور الثاني في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولكن مع تداول أوراق الامتحان والإجابات بشكل كبير، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا الغش على نتائج الطلاب وعلى سير الامتحانات بشكل عام.

صور امتحان اللغة الإنجليزية

رصد 4 حالات غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم تقريرها حول ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024، والتي شملت امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان التربية الوطنية، موضحة أن الوزارة أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد 4 حالات غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وأفادت الوزارة أنه تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وأخرى في لجنة بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى طالب في لجنة بإدارة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وطالبة أخرى في لجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث حاولوا جميعهم الغش باستخدام الهواتف المحمولة.

رصد محاولة غش في امتحان التربية الوطنية

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات تمكنت من ضبط طالب آخر في لجنة بإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط، خلال محاولة غشه في امتحان مادة التربية الوطنية، وذلك ضمن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024.

وأكدت الوزارة أنه تم التحفظ على الهواتف المستخدمة في عمليات الغش، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المخالفين، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الوزارية والقوانين المعنية بمكافحة الغش في الامتحانات.

هذا، وتستعرض الوزارة في تقريرها كافة التفاصيل المتعلقة بسير الامتحانات والإجراءات المتخذة لضمان نزاهتها، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على شفافية العملية التعليمية.

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