وزارة التربية والتعليم ترصد 4 حالات غش خلال أدادء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم تقرير ثاني يوم امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان التربية الوطنية، مشيرة إلى تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 4 حالات غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 ضبطت طالبة في لجنة بإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وأخرى في لجنة بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، وطالب في لجنة بإدارة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وطالبة في لجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، وجميعهم حاولوا الغش باستخدام الهواتف المحمولة، ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل بشأن الامتحانات.

بيان وزارة التربية والتعليم

بيان وزارة التربية والتعليم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات أيضًا ضبطت طالب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في لجنة بإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط خلال محاولة غش في مادة التربية الوطنية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المخالفين، وتطبيق القرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بمكافحة الغش في الامتحانات.

بيان وزارة التربية والتعليم

التصدي للغش الإلكتروني

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن من الضروري عدم استخدام أي وسائل غش، وتواصل التصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تأدية طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني غدًا، الإثنين، 26 أغسطس 2024، في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

تقرير ثاني يوم امتحانات الثانوية العامة 2024

وقد أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحانات الدور الثاني لإتمام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.، شمل امتحان الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وشارك فيه 5492 طالباً وطالبة، بينما شمل امتحان الفترة الثانية مادة التربية الوطنية، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 1541 طالباً وطالبة.

كما خاض طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية خلال الفترة الأولى، بينما امتحنوا في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية. بالإضافة إلى ذلك، أدى طالب من مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

متابعة جميع مراحل امتحانات الدور الثاني

قبل بدء الامتحانات، قام الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية وتأكد من وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات.

وأشار نائب الوزير إلى متابعة جميع مراحل امتحانات الدور الثاني بدءاً من طباعة الأسئلة، مروراً بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير ولجان النظام والمراقبة.

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