بعد هيكلة الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن مادة العلوم المتكاملة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة تتعلق بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، وذلك في إطار إعادة هيكلة الثانوية العامة التي ستبدأ من العام الدراسي 2024/2025، والمقرر انطلاقه في 21 سبتمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تدريس مادة العلوم المتكاملة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن تدريس مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي سيتم بواسطة مدرس واحد، سواء كان متخصصًا في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء، حيث تجمع المادة بين مختلف المعارف العلمية في إطار واحد متكامل.

التغييرات في المواد الدراسية للصف الأول الثانوي

وفي إطار التغييرات الجديدة، سيتلقى طلاب الصف الأول الثانوي دروسًا في ستة مواد فقط، بدلاً من عشرة مواد كما كان في العام السابق. وقد تم إعادة تصميم المناهج لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط خارج المجموع، فيما سيطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة، ليحل محل منهجي الكيمياء والفيزياء.

كما سيتم تعديل مادة الجغرافيا، بحيث تُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي وتتحول إلى مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية. وبذلك ستكون المواد الأساسية للطلاب هي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية، والتي تُعد مواد نجاح ورسوب فقط.

دعم وزارة التربية والتعليم للتغييرات الجديدة

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التعاون بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لمواجهة التحديات القادمة. وأكدت أن الهدف من إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في النظام الجديد هو تعزيز الهوية الوطنية من خلال دراسة تاريخ مصر وتضمين الموضوعات القومية في المناهج. كما تسعى الوزارة إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة بعمق وزيادة عدد الحصص المقررة لها، بجانب استعادة الدور التربوي للمدرسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر المقبل، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى 11 يناير. وسينتهي آخر أسبوع دراسي في 22 مايو 2024. وقد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا خلال العام الدراسي، مع تمديد مدة الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق، مما يرفع من كفاءة العملية التعليمية بنسبة 33%، ويدعم تنفيذ الخطة الدراسية بشكل أكثر فعالية.

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