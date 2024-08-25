بالإجابات والصور مواد اللغة الأجنبية الثانية.. شاومينج يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

ادعت جروبات شاومينج تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بمادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تتضمن امتحان اللغة الفرنسية والآلماني والإيطالي قبل بدء الفترة الثانية من اللجنة، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11 ونصف حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وينشر “الموجز” كافة الأوراق والتفاصيل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زعم تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حيث تداولت هذه المنشورات عبر جروباتها على تطبيق الانستجرام على اعتبار أنها لامتحان اللغة الأجنبية الثانية والتي من المقرر أن يؤديها الطلاب بعد قليل.

تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وحالة من الصدمة والقلق يعيشها أولياء الأمور بعد انتشار منشورات تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 خاصة قبل بدء الامتحان بساعات حيث أنها لم تحدث من قبل في امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني

تسريبات مادة اللغة الأجنبية الثانية

ويتوقع أن تكون تسريبات مادة اللغة الأجنبية الثانية المتداولة حاليًا هي مجرد امتحانات قديمة وليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حيث تعمل غرف العمليات على متابعة صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور يتم ضبط المتسبب.

تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم تقرير غرفة العمليات حول أول أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، التي بدأت صباح اليوم، حيث أجرى طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى.

إجابات الفرنساوي

ضبط أربع طلاب بالغش الإلكتروني

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني بلغ 12,544 طالبًا وطالبة، بينما خاض 2,628 طالبًا وطالبة امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية. كما أشار التقرير إلى رصد 4 حالات غش أثناء امتحان مادة اللغة العربية، حيث تم ضبط هواتف محمولة وسماعات أذن تستخدم في الغش الإلكتروني.

تسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وأكدت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المتورطين في الغش، وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها، كما شددت على أهمية التزام الطلاب بتجنب استخدام أي وسائل غش خلال الامتحانات، موضحة أن الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، يتابع جميع مراحل الامتحانات لضمان سيرها بشكل سليم.

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