تعرف علي حقيقة تسريب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

بعد أن تم تداول صور امتحان اللغة العربية الثانوية العامة دور ثاني 2024 عبر تطبيق "تليجرام"، قامت غرفة العمليات في ديوان وزارة التربية والتعليم بالتحرك للتحقق من صحة هذه الأنباء وفقا لبيان حصلت “الموجز” علي نسخة منه .

تداول صور امتحان اللغة العربية الثانوية العامة دور ثاني 2024

والهدف من التحقيق في تداول امتحان اللغة العربية الثانوية العامة دور ثاني 2024 هو التأكد من صحة المعلومات ومدى تأثير تداول أسئلة الامتحان على نزاهة العملية الامتحانية.

وتم عقد امتحانات للثانوية العامة دور ثاني 2024 في مواعيدها المعلنة لجميع المواد، حيث يتم تقديم الامتحانات لطلاب مختلف التخصصات العلمية والأدبية طبقًا للجدول المعلن. الوزارة تولي أهمية كبيرة للتحقيق في أي حالة تداول لأسئلة الامتحانات لضمان عدم تأثير ذلك على نزاهة الامتحانات ونتائجها.



وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تداول صور امتحان اللغة العربية الثانوية العامة دور ثاني 2024 بناءً على نتائج التحقيقات، وقد تشمل هذه الإجراءات إجراء تعديلات على إجراءات الامتحانات لتحسين الحماية وضمان نزاهة العملية التعليمية في المستقبل.

وشهد صباح اليوم، انطلقت امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024. الطلاب في الشعب الأدبية والعلمية أدوا الامتحانات في مادة اللغة العربية والتربية الدينية في فترات مختلفة.

امتحان اللغة العربية الثانوية العامة دور ثاني 2024

إليكم تفاصيل بعض الأحداث والأعداد المتعلقة امتحانات للثانوية العامة دور ثاني 2024 اليوم:

الطلاب المشاركون: تقدر إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات للثانوية العامة دور ثاني 2024 في الفترة الأولى بحوالي 12544 طالبًا وطالبة. في الفترة الثانية، أدى 2628 طالبًا وطالبة امتحان التربية الدينية.



الطلاب المتفوقون والمكفوفون: أدى طالب واحد فقط من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان التربية الدينية، بينما أدى طالب واحد فقط من مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية في ورقة أولى.

إجراءات الأمن والمراقبة: قام الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية وممثلي وزارة الداخلية لضمان تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

الكشف عن حالات الغش: تم رصد أربع حالات للغش خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث تم ضبط الطلاب وتحفظ على أجهزة الهواتف وسماعات الأذن المستخدمة في الغش، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بموجب القرارات الوزارية المعمول بها.



الإجراءات المستقبلية: تؤكد وزارة التربية والتعليم على عدم التهاون في استخدام الطلاب لأي وسائل غش، مع التشديد على مراقبة العمليات الامتحانية وتطبيق القوانين لضمان نزاهة الامتحانات.

سيؤدى الطلاب المزيد من الامتحانات في الأيام القادمة، مع متابعة دقيقة لكل جانب من جوانب عملية الامتحانات لضمان حسن سيرها وعدم وقوع أي مخالفات.

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