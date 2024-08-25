تداول أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

تدولت جروبات الغش الإلكتروني أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الثاني والذي بدأ في الساعة 11:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 1:00 ظهرًا، وتدعو هذه الجروبات الطلاب إلى إرسال الأسئلة عبر الرسائل الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي تليجرام لتتمكن من حلها بسرعة.

وينشر “الموجز” الصور المتداولة من أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الثاني والتي نشرت عبر جروب الغش الإلكتروني خلال منتصف وقت الامتحان حيث يتبقى على الامتحان ساعة واحدة.

أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية

وتحث جروبات الغش الإلكتروني الطلاب على تغطية الباركود خلال تصوير أوراقن أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية حيث يمكن تداولها بسهولة لتفادي الكشف عن هويتهم وبالتالي عدم التعرف عليهم من قبل المراقبين، هذا الأسلوب يهدف إلى توفير الحماية للمشاركين في عمليات الغش، مما يثير قلقاً بشأن نزاهة سير الامتحانات.

أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية

تداول امتحان التربية الوطنية

في المقابل، تتخذ وزارة التربية والتعليم تعليمات صارمة لمكافحة الغش الإلكتروني، حيث تعمل غرف العمليات المركزية بالوزارة على تتبع الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني عن كثب مع ترقبها في حالة تداول ن أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للتلاعب أو الغش.

إجراءات حازمة من وزارة التربية والتعليم

تسعى الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في تداول الأسئلة عبر الإنترنت، وفي حال التأكد من صحة المتداول، سيتم ضبط المتسببين ومحاسبتهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على جودة التعليم ونزاهة الاختبارات.

تشدد وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بقوانين الامتحانات وعدم الانسياق وراء محاولات الغش، كما تحث الطلاب وأولياء الأمور على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تضر بنزاهة العملية التعليمية.

تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وفي سياق آخر، ادعت جروبات "شاومينج" تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 لمادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي تشمل امتحانات اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية

عاجل.. شاومينج تصدم طلاب الثانوية العامة 2024 في امتحان التفاضل والتكامل

بالإجابات والصور.. تداول امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة 2024