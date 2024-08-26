تخفيض الحد الأدني للقبول في مدارس الثانوية العامة والفنية بدمياط

وافق الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على تخفيض الحد الأدنى للقبول في بعض مدارس الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي الجديد وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة

خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة

في ادارة دمياط التعليمية تم تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس "اللوزي الثانوية بنات"، و"عمر بن الخطاب الثانوية بنات"، و"دمياط الثانوية العسكرية".

في إدارة الزرقا التعليمية، تم تخفيض الحد للقبول في "مدرسة المستشار إبراهيم عيسى الثانوية العامة" إلى 226.5 درجة.

الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة

إدارة دمياط الجديدة، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس "أبو بكر الصديق وفي الثانوية المشتركة"، و"الدكتور علي مشرفة بنين"، و"عمر بن عبد العزيز"، و"نور المعارف الثانوية المشتركة" إلى 225 درجة، في إدارة الروضة، تم تخفيض الحد للقبول في مدرسة الضهرة الثانوية إلى 223 درجة، وفي مدرسة الروضة الثانوية بنات إلى 227 درجة.

وفي إدارة كفر سعد بمدرستي "السيد عمر الثانوية" و"السعدية البحرية" تم خفض الحد الأدنى إلى 222 درجة، وفيه إدارة كفر دكتور بمدرستي "كفر سيد الثانوية المشتركة" و"جمصة شرق الثانوية" إلى 223 درجة، وفي مدرستي "عوض" شلبي الثانو، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على رفض التخفيض للقبول في فصول الخدمات بالثامنة

ومن جانبه، أكد محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن هذه الموافقة هي الرابعة والأخيرة للقبول في مدارس المرحلة الثانوية العامة هذا العام، مشيرًا إلى أن يتم قبولها للمجموع في أي إدارة تعليمية لتتكامل بين المدارس.

وفي سياق اخر، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ مطروح أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى بإدارة مطروح التعليمية ليصبح على النحو التالي:

- مؤشرات قبول الثانوية العامة 2024-2025 انخفض الحد الأدنى إلى 214.5 درجة.

- مؤشرات قبول طلاب الخدمات انخفض الحد الأدنى إلى 202 .

-مؤشرات قبول إدارة البنجر انخفض الحد الأدنى إلى مجموع 212 درجة.

- مؤشرات قبول طلاب الخدمات انخفض الحد الأدنى إلى 170.

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