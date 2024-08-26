شاومينج تقنع طلاب الثانوية العامة بتداول امتحان اللغة الإنجليزية الدور الثاني 2024

حاولت مجموعات الغش الإلكتروني “شاومينج” مؤخرًا إقناع الطلاب بتصوير أوراق امتحان اللغة الإنجليزية خلال أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، التي جرت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

استخدمت جروبات الغش شاومينج وسائل متعددة لتحفيز الطلاب على تصوير أوراق امتحان اللغة الإنجليزية الأولى بسرعة بهدف توفير الإجابات ونشرها بين الطلاب قبل انتهاء توقيت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

تصوير أوراق امتحان اللغة الإنجليزية الأولى

تصوير أوراق امتحان اللغة الإنجليزية الأولى

تواصلت مجموعات الغش الإلكتروني مع الطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تليجرام، مشجعة إياهم على خرق قواعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وتسهيل عملية تداول الأسئلة والإجابات الخاصة وتصوير أوراق امتحان اللغة الإنجليزية الأولى والتي يأديها الطلاب حاليًا.

ركزت هذه المحاولات على استغلال حاجة بعض الطلاب لتحقيق درجات أعلى بطرق غير مشروعة، مما يشكل تهديدًا لنزاهة العملية التعليمية، وتعمل غرف العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم على اتخاذ تدابير مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل قانوني ومنع أي محاولات للغش أو تسريب الأسئلة.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

شملت هذه الإجراءات تفتيشًا دقيقًا للطلاب قبل دخول اللجان، واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها داخل قاعات الامتحان، وفي هذا السياق، يستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة حول هذه المحاولات غير القانونية وكيفية تعامل السلطات معها للحفاظ على مصداقية الامتحانات وعدالتها

تداول امتحان التربية الوطنية واللغة الإنجليزية

وفي سياق أخر، تداولت جروبات الغش الإلكتروني أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني، ليلة أمس في الساعة 11:30 صباحًا واستمرت حتى الساعة 1:00 ظهرًا.

ووجهت هذه الجروبات دعوات للطلاب لإرسال الأسئلة عبر الرسائل الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تليجرام، ليتم حلها بسرعة، نشر "الموجز" صورًا متداولة من أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية التي ظهرت على جروبات الغش الإلكتروني خلال منتصف وقت الامتحان، مع تبقي ساعة واحدة فقط على انتهائه.

تصوير أوراق امتحان اللغة الإنجليزية الأولى

تغطية الباركود أثناء تصوير أوراق الامتحان

حثت جروبات الغش الإلكتروني الطلاب على تغطية الباركود أثناء تصوير أوراق أسئلة وإجابات امتحان التربية الوطنية، لتسهيل تداولها دون الكشف عن هوية الطالب، مما يهدف إلى حماية المشاركين في عمليات الغش من اكتشافهم من قبل المراقبين. يثير هذا الأسلوب قلقًا حول نزاهة الامتحانات.

وفي إطار مكافحة الغش الإلكتروني، تتخذ وزارة التربية والتعليم إجراءات صارمة، حيث تعمل غرف العمليات المركزية بالوزارة على متابعة الصور المتداولة عن كثب، وفي حال التأكد من صحة التسريبات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتورطين ومحاسبتهم.

تؤكد الوزارة على أهمية التزام الطلاب بقوانين الامتحانات، وتدعوهم إلى تجنب الانخراط في محاولات الغش، كما تحث الطلاب وأولياء الأمور على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تهدد نزاهة العملية التعليمية.

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