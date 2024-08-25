موعد تقديم ثانوي منازل 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن موعد تقديم ثانوي منازل 2025، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للالتحاق بهذا النظام التعليمي، خاصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس الثانوية التقليدية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تقديم ثانوي منازل 2025

موعد تقديم ثانوي منازل 2025

يلجأ بعض طلاب الصف الثانوي إلى الالتحاق بنظام ثانوي منازل لأسباب متعددة، منها عدم الحصول على الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالمدارس الثانوية النظامية، أو لعدم القدرة على الحضور اليومي والاعتماد على الدراسة الذاتية.

يختلف موعد تقديم ثانوي منازل 2025 عن باقي أنظمة التعليم الثانوي مثل النظام العام أو الخدمات، إذ يتم التقديم عادةً بين شهري أكتوبر وأواخر ديسمبر، أي قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحوالي شهر، يتعين على الطلاب وأولياء الأمور متابعة المدرسة التي يرغبون في الالتحاق بها لمعرفة الموعد المحدد، حيث يمكن أن يختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لإرشادات مديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ثانوي منازل 2024

للتقديم في نظام ثانوي منازل، يجب على الطلاب تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية، والتي تشمل:

-عليك باحضار شهادة ميلاد جديدة.

-كما يشترط احضار نسخة من بطاقة ولي الأمر.

-بيان نجاح الشهادة الإعدادية.

-احضار طابع دعم تعليمي بقيمة 10 جنيهات.

-كما يشترط احضار وصل دفع المصاريف من أقرب مكتب بريد.

-احضار عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء.

ينصح بمراجعة المدرسة المعنية للتحقق من أي وثائق إضافية قد تكون مطلوبة وضبط التفاصيل وفقًا لإرشادات مديرية التربية والتعليم المختصة





