siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

أخبار التعليم

موعد تقديم ثانوي منازل 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم

ثانوي منازل 2025
ثانوي منازل 2025

يبحث العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن موعد  تقديم ثانوي منازل 2025، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للالتحاق بهذا النظام التعليمي، خاصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس الثانوية التقليدية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تقديم ثانوي منازل 2025

موعد تقديم ثانوي منازل 2025

 يلجأ بعض طلاب الصف الثانوي إلى الالتحاق بنظام ثانوي منازل لأسباب متعددة، منها عدم الحصول على الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالمدارس الثانوية النظامية، أو لعدم القدرة على الحضور اليومي والاعتماد على الدراسة الذاتية.

لا يفوتك

نتيجة التظلمات برقم الجلوس للثانوية العامة الدور الأول 2024

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. وموعد نتيجة الملاحق

يختلف موعد تقديم ثانوي منازل 2025 عن باقي أنظمة التعليم الثانوي مثل النظام العام أو الخدمات، إذ يتم التقديم عادةً بين شهري أكتوبر وأواخر ديسمبر، أي قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحوالي شهر، يتعين على الطلاب وأولياء الأمور متابعة المدرسة التي يرغبون في الالتحاق بها لمعرفة الموعد المحدد، حيث يمكن أن يختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لإرشادات مديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ثانوي منازل 2024

للتقديم في نظام ثانوي منازل، يجب على الطلاب تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية، والتي تشمل:

-عليك باحضار شهادة ميلاد جديدة.
-كما يشترط احضار نسخة من بطاقة ولي الأمر.
-بيان نجاح الشهادة الإعدادية.
-احضار طابع دعم تعليمي بقيمة 10 جنيهات.
-كما يشترط احضار وصل دفع المصاريف من أقرب مكتب بريد.
-احضار عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء.
ينصح بمراجعة المدرسة المعنية للتحقق من أي وثائق إضافية قد تكون مطلوبة وضبط التفاصيل وفقًا لإرشادات مديرية التربية والتعليم المختصة

اقرأ أيضا: 
ننشر رابط أرقام جلوس اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM لعام 2024-2025
الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الإسكندرية



 

لا يفوتك

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 المتاحة الآن

وزارة التربية والتعليم ترصد 4 حالات غش خلال أدادء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

بعد هيكلة الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن مادة العلوم المتكاملة 2025
تم نسخ الرابط