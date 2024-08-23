كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. وموعد نتيجة الملاحق

ارتفعت معدلات الاستفسارات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني وموعد ظهور النتيجة، وذلك عقب انتهاء فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى يوم الجمعة الماضي.



وفي بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تم الإعلان عن بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت المقبل، الموافق 24 أغسطس 2024، على أن تستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر.

كما تشمل امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث ستبدأ في نفس اليوم وتختتم يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني :



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. السبت 24 أغسطس 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الأحد 25 أغسطس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الإثنين 26 أغسطس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الثلاثاء 27 أغسطس 2024: امتحان الاقتصاد والإحصاء.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الأربعاء 28 أغسطس 2024: امتحان الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ لشعبة أدبي.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الخميس 29 أغسطس 2024: امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة علمي رياضة.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. السبت 31 أغسطس 2024: امتحان الكيمياء لشعبة علمي.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الأحد 1 سبتمبر 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة.



امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الإثنين 2 سبتمبر 2024: امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة علمي علوم، وعلم النفس والاجتماع لشعبة أدبي.



امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. الثلاثاء 3 سبتمبر 2024: امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.

هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بعشرة أيام يوم الجمعة 13 سبتمبر



تنسيق الجامعات

إحصاءات نجاح الثانوية العامة 2024

وفقًا لتصريحات نائب وزير التربية والتعليم، بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 729,835 طالبًا، حضر منهم 726,648 طالبًا، ونجح 590,992 طالبًا. وقد بلغ عدد الطلاب المؤهلين للدور الثاني 96,984 طالبًا. سجلت نسب النجاح العامة ارتفاعًا هذا العام لتصل إلى 81.3%، مقارنة بـ 78.8% في العام الماضي و74.5% في 2021-2022.

نسب النجاح بحسب نوعية المدارس:



الثانوية العامة: 86.9%



المدارس الرسمية لغات: 88.6%



المدارس الخاصة: 93%



المدارس الخاصة بمصروفات: 74.3%



المدارس الخاصة لغات: 91.8%

المنازل والخدمات: 56.2%

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024

من المتوقع أن يشهد تنسيق المرحلة الثانية 2024 ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة نسب النجاح. وقد حُدِّد تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية عند 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48%، وللشعبة الهندسية عند 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07%. بينما كان الحد الأدنى للقبول في الشعبة الأدبية 280 درجة، أي بنسبة 68.29%.

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 متابعة نتائج تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني هنا.

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