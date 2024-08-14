ننشر رابط أرقام جلوس اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM لعام 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2023-2024 الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات في 17 أغسطس الجاري.

رابط أرقام جلوس المتقدمين لاختبارات مدارس المتفوقين 2025

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة أرقام جلوسهم الدخول على الرابط الذي وفرته الوزارة على موقعها الإلكتروني بالضغط هنا.

ضوابط اختبارات مدارس المتفوقين 2025

تعد اختبارات مدارس المتفوقين بمثابة مسابقة للقبول في هذه المدارس، وتُعقد الاختبارات إلكترونيًا في لجان مخصصة تحددها الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم. يُعقد الامتحان من دور واحد فقط، ويتم إعلان نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

مدارس المتفوقين 2025

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات مدارس المتفوقين 2025

تشمل الفئات المسموح لها دخول الاختبارات: الطلاب المتخلفين عن موعد الاختبار بعذر مقبول من رئيس أو نائب رئيس الامتحان، والطلاب الذين واجهوا مشكلات فنية أثناء الامتحان. ويتم قبول الطلاب في مدارس المتفوقين بناءً على ترتيب درجاتهم في الامتحانات وترتيب رغباتهم.

بعد انتهاء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين (STEM)، يتم ترتيب الطلاب بحسب درجاتهم كشرط أساسي للقبول في المدارس.

وفي سياق اخر، يمكن للطلاب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 22 أغسطس الجاري، و يجب على الطلاب المقدم التظلمات دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن كل مادة يرغبون في التظلم عليها، وذلك من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المحددة، مثل البريد المصري، فورى، وقتي، إيجي باى، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، أو أموال. بعد سداد الرسوم، يجب على الطلاب الدخول إلى الموقع واختيار المواد التي يرغبون في التظلم عليها.



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