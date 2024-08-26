بالنسبة المئوية.. تنسيق الجامعات الخاصة 2024 بالتفاصيل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2024 موضحة المعايير والنسب المئوية المطلوبة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، هذا التنسيق يوفر للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها فرصة اختيار الكليات المناسبة وفقاً لدرجاتهم ومجالاتهم الدراسية المفضلة.

الجامعات الخاصة في مصر

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن شروط القبول في تنسيق الجامعات الخاصة 2024 بحسب النسب المئوية المحددة والتي تختلف حسب التخصصات، حيث يتطلب الالتحاق بكليات مثل الطب البشري وطب الأسنان نسبًا عالية، بينما تحدد نسب أقل للكليات الأخرى مثل العلوم الأساسية والفنون التطبيقية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 علمي علوم

وضعت وزارة التعليم العالي قائمة تنسيق الجامعات الخاصة 2024 علمي علوم المعتمدة التي يمكن للطلاب التقديم إليها، تشمل العديد من الجامعات المرموقة التي تقدم برامج أكاديمية متنوعة وهي كالتالي:

كلية الطب البشرى 79%.

كلية طب الأسنان 77%.

كلية العلاج الطبيعى 75%.

كلية الصيدلة 71 %.

كلية الطب البيطرى 67 %.

كلية الهندسة 68 %.

كلية علوم الحاسب 60 %.

التكنولوجية الحيوية: 53%

تكنولوجيا العلوم الصحية: 53%

العلوم الأساسية: 53%

التمريض: 53%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 أدبي

وضعت وزارة التعليم العالي قائمة تنسيق الجامعات الخاصة 2024 أدبي المعتمدة التي يمكن للطلاب التقديم إليها، تشمل العديد من الجامعات المرموقة التي تقدم برامج أكاديمية متنوعة وهي كالتالي:

الآثار: 53%

الحقوق والقانون: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

التربية والعلوم الاجتماعية: 53%

السياحة والفنادق: 53%

اللغات والترجمة: 53%

الإعلام: 53%

الاقتصاد والإدارة: 53%

العلوم السينمائية: 53%

السويدي التكنولوجية: 53%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 واسعارها

كلية طب الأسنان: التنسيق: 77% والرسوم الدراسية: 145,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: التنسيق: 75% الرسوم الدراسية: 95,000 جنيه

كلية الصيدلة: التنسيق: 71% الرسوم الدراسية: 95,000 جنيه

كلية الهندسة: التنسيق: 68% الرسوم الدراسية: 70,000 جنيه

كلية الطب البيطري: التنسيق: 67% الرسوم الدراسية: 95,000 جنيه

كلية علوم الحاسب: التنسيق: 60% الرسوم الدراسية: 55,000 جنيه

كلية تكنولوجيا المعلومات: الرسوم الدراسية: 55,000 جنيه

كلية التمريض: الرسوم الدراسية: 50,000 جنيه

كلية الإعلام: الرسوم الدراسية: 55,000 جنيه

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