مدة فترة تسجيل الرغبات.. تفاصيل تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية

يشهد تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية نشاطًا ملحوظًا، مع اقتراب انتهاء فترة تسجيل رغبات المرحلة لطلاب الثانوية العامة، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل الكليات المتاحة في المرحلة الثانية.

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي بمد فترة التقديم تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية ليوم إضافي، وبناءً على هذا التوجيه، ستستمر فترة التسجيل اليوم الأحد حتى الساعة السابعة من مساء، لذلك يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية

تشمل قائمة تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية عددًا من الكليات والمعاهد المنتشرة في مختلف المحافظات، مثل كليات تمريض القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، إضافة إلى المعاهد الفنية للتمريض، مع التمديد الأخير كالتالي:

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية كلية التمريض القاهرة: 338.0 درجة

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية كلية التمريض عين شمس: 336.5 درجة

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية كلية التمريض حلوان: 335.5 درجة

كلية التمريض بنها: 339.0 درجة

كلية التمريض الإسكندرية: 336.0 درجة

كلية التمريض المنصورة: 350.0 درجة

كلية التمريض طنطا: 346.5 درجة

كلية التمريض الزقازيق: 344.0 درجة

كلية التمريض كفر الشيخ: 342.0 درجة

كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 341.5 درجة

كلية التمريض بور سعيد: 349.5 درجة

كلية التمريض دمياط: 348.5 درجة

كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم: 339.5 درجة

كلية التمريض دمنهور: 337.0 درجة

كلية التمريض مطروح: 334.5 درجة

تنسيق كلية تمريض الفيوم 2024: 333.5 درجة

كلية التمريض بني سويف: 332.0 درجة

تنسيق كلية تمريض المنيا 2024: 331.0 درجة

تنسيق كلية تمريض اسيوط 2024: 332.0 درجة

كلية التمريض سوهاج: 335.0 درجة

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية اسوان: 334.5 درجة

كلية التمريض جنوب الوادي: 330.5 درجة

تنسيق كلية تمريض 2024 مرحلة ثانية

تنسيق معهد فني صحي 2024 مرحلة ثانية

أسوان: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 246 درجة في شعبة علمي علوم.

الإسكندرية: يُنتظر أن يصل الحد الأدنى للقبول إلى 327.5 درجة في شعبة علمي علوم، و310.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

بني سويف: يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 325.5 درجة في شعبة علمي علوم.

الزقازيق: من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول 333 درجة في شعبة علمي علوم، و317 درجة في شعبة علمي رياضة.

المنصورة: يُتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 333 درجة في شعبة علمي علوم، و316 درجة في شعبة علمي رياضة.

طنطا: من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول إلى 331.5 درجة في شعبة علمي علوم، و314.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

بورسعيد: يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 333.6 درجة في شعبة علمي علوم، و316.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

الإسماعيلية: يُنتظر أن يصل الحد الأدنى للقبول إلى 341.6 درجة في شعبة علمي علوم، و324.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

أسيوط: يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 333.5 درجة في شعبة علمي علوم، و316.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

الوادي الجديد: يُتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول إلى 326 درجة في شعبة علمي علوم.

جنوب الوادي: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 344 درجة في شعبة علمي علوم.

سوهاج: يتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول 331 درجة في شعبة علمي علوم، و289.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

بنها: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول 329.5 درجة في شعبة علمي علوم، و312.5 درجة في شعبة علمي رياضة.

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