يترقب طلاب الثانوية العامة بشغف ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ويتزايد البحث عن الرابط الخاص بالنتيجة عبر بوابة مصر الرقمية، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج خلال 72 ساعة من إغلاق وزارة التعليم العالي لموقع التنسيق الإلكتروني، مما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور.

ويستعرض “الموجز” لطلاب الثانوية العامة رابط ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 عبر بوابة مصر الرقمية وخطوات الحصول على النتيجة بعد ظهورها، بالإضافة إلى معرفة توقعات تنسيق المرحلة الثالثة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع التنسيق الإلكتروني، حيث من المقرر إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة في مؤتمر صحفي وخطوات الحصول على النتيجة كالتالي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــــــا

اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات".

تحديد الشعبة الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

إدخال رقم جلوس الطالب وكوده السري.

الضغط على "استعلام".

سيظهر اسم الكلية المرشح لها الطالب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 الموجز

يمكن للطلاب متابعة أخبار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 والحصول على نتيجتهم عبر موقع الموجز، حيث يتضمن الموقع كافة المستجدات المتعلقة بالتنسيق وطريقة الحصول على النتائج، ويمكن الوصول إلى رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنـا، حيث سيتم إعلان النتائج خلال 72 ساعة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يجب على الطلاب الدخول إلى الموقع المخصص لتنسيق الثانوية العامة واتباع الخطوات المطلوبة بإدخال رقم الجلوس والرقم السري للحصول على النتيجة.

للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 برقم الجلوس فقط، فيجب الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي واختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة"، ثم الضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية". بعد إدخال البيانات المطلوبة.

يمكن عرض النتيجة التي ستحدد الكلية التي تم قبول الطالب فيها. يُنصح الطلاب بطباعة بطاقة الترشيح فور ظهور النتيجة لاستخدامها في عملية التقديم للكلية.

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