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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

بالدرجات.. أكثر من 307 كلية في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور،  بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات حيث بدأ الطلاب في البحث عن نتائجهم لمعرفة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها، مما يعكس أهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبلهم الأكاديمي.

وينشر موقع “الموجز” كافة التفاصيل عن  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي والتي شملت  درجات القبول في الكليات والمعاهد المختلفة، ليضع حدًا لحالة الترقب التي عاشها الطلاب، بتوجيهات من الوزارة، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على الدرجات المطلوبة لكل كلية ومعهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مما يسهل عليهم معرفة مواقعهم في التخصصات المختلفة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

ننشر الكليات المتاحة في  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي لتحديد الخيارات المتاحة أمام الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع أهدافهم المستقبلية.

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إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لجميع الشعب

اعرف حالا الموعد الرسمي لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. تفاصيل

  1. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي ألسن كفر الشيخ 366.5
  2. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5
  3. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 358.5
  4. ألسن عين شمس 358.5
  5. ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
  6. ألسن الفيوم 355
  7. إعلام القاهرة 354.5
  8. سياسة واقتصاد السويس 353
  9. ألسن بني سويف 350.5
  10. ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5
  11. سياسة واقتصاد بني سويف 349.5
  12. إعلام عين شمس 349
  13. ألسن المنيا 348.5
  14. ألسن سوهاج 346.5
  15. ألسن أسوان 346
  16. إعلام المنوفية 345.5
  17. ألسن الأقصر 345.5
  18. إعلام بني سويف 343
  19. إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5
  20. الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342
  21. إعلام جنوب الوادي 341
  22. آثار دمياط 336.5
  23. حقوق بور سعيد 336
  24. تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336
  25. آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5
  26. آثار القاهرة 334
  27. الاعاقة والتأهيل بني سويف 334
  28. آثار عين شمس 333
  29. آثار الفيوم 330
  30. حقوق سوهاج 327.5
  31. آثار أسوان 327
  32. آثار و لغات مطروح 326
  33. تربية بور سعيد 324.5
  34. آثار الأقصر 324.5

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي
  1. حقوق جنوب الوادي 324
  2. آثار جنوب الوادي 321.5
  3. حقوق انتساب موجه سوهاج 321
  4. آثار سوهاج 320
  5. تربية الزقازيق 320
  6. تربية عين شمس 319.5
  7. تربية الإسكندرية 318.5
  8. تربية المنصورة 318
  9. آداب القاهرة 317.5
  10. حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
  11. فنون جميلة (فنون) حلوان 316
  12. تربية طنطا 313.5
  13. تربية بنها 313.5
  14. تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309
  15. آداب انتساب موجه القاهرة 309
  16. تربية دمنهور 308.5
  17. تجارة الإسكندرية 308
  18. آداب عين شمس 308
  19. تجارة القاهرة 307.5
  20. تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5
  21. تربية كفر الشيخ 307
  22. فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5
  23. تجارة جنوب الوادي 306.5
  24. آداب الإسكندرية 306
  25. حقوق أسوان 305
  26. آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
  27. تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
  28. تجارة انتساب موجه القاهرة 304
  29. آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
  30. تربية دمياط 302.5
  31. تربية حلوان 302
  32. تجارة و إدارة أعمال حلوان 302
  33. تربية السويس 301
  34. تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
  35. تجارة عين شمس 301
  36. آداب حلوان 301
  37. تجارة دمياط 300.5
  38. تربية المنيا 300.5
  39. تجارة انتساب موجه عين شمس 299
  40. تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
  41. حقوق انتساب موجه أسوان 299
  42. تربية مدينة السادات 299
  43. آداب انتساب موجه حلوان 299
  44. تربية بنات عين شمس 298.5
  45. تربية مطروح 298.5
  46. فنون جميلة (فنون) المنصورة 298
  47. حقوق المنيا 297.5
  48. تربية الفيوم 297.5
  49. تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297
  50. تجارة الزقازيق 297
  51. تجارة المنصورة 297
  52. آداب بنها 296.5
  53. تربية سوهاج 295
  54. تجارة انتساب موجه دمياط 294
  55. تجارة بنها 294
  56. تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294
  57. تجارة انتساب موجه المنصورة 294
  58. آداب انتساب موجه بنها 293.5
  59. دار العلوم القاهرة 293.5
  60. تربية أسوان 293.5
  61. تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
  62. حقوق كفرالشيخ 293
  63. تجارة انتساب موجه بنها 292.5
  64. دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292
  65. تجارة دمنهور 292
  66. تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291
  67. تربية بني سويف 291
  68. تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5
  69. تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
  70. تجارة سوهاج 290.5
  71. تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5
  72. آداب بنات عين شمس 290.5
  73. آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
  74. تربية أسيوط 290
  75. تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
  76. تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5
  77. تجارة أسوان 289.5
  78. تربية الاقصر 289
  79. تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
  80. تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
  81. تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
  82. تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288
  83. تربية العريش 288
  84. تربية جنوب الوادي 287.5
  85. تربية الوادي الجديد 287
  86. حقوق دمياط 287
  87. حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
  88. تجارة كفر الشيخ 286.5
  89. تجارة طنطا 286.5
  90. تجارة بور سعيد 286
  91. تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286
  92. تجارة انتساب موجه أسوان 286
  93. تجارة أسيوط 285.5
  94. آداب و علوم إنسانية السويس 285.5
  95. تجارة بني سويف 285.5
  96. تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
  97. آداب المنوفية بشبين الكوم 285
  98. تجارة السويس 285
  99. تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285
  100. آداب الفيوم 284
  101. تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
  102. تجارة انتساب موجه طنطا 284
  103. تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
  104. تجارة العريش 283.5
  105. تجارة انتساب موجه السويس 283.5
  106. حقوق الفيوم 283.5
  107. تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5
  108. آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
  109. تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
  110. آداب المنصورة 282.5
  111. تجارة مدينة السادات 282.5
  112. آداب انتساب موجه الفيوم 282.5 \
  113. تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
  114. آداب دمياط 282
  115. تجارة انتساب موجه أسيوط 282
  116. تجارة انتساب موجه سوهاج 282
  117. تجارة انتساب موجه العريش 281.5
  118. تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5
  119. آداب طنطا 281.5
  120. تربية (طفولة) عين شمس 281
  121. سياحة وفنادق الإسكندرية 281
  122. تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281
  123. آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
  124. تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
  125. آداب دمنهور 280.5
  126. تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5
  127. آداب أسوان 280
  128. آداب الزقازيق 280
  129. آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280
  130. تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5
  131. تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5
  132. فنون جميلة (فنون) المنيا 279
  133. آداب انتساب موجه المنصورة 279
  134. آداب انتساب موجه طنطا 279
  135. آداب بور سعيد 279
  136. آداب انتساب موجه دمنهور 278.5
  137. آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5
  138. آداب كفر الشيخ 277.5
  139. آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5
  140. فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5
  141. حقوق القاهرة 277.5
  142. آداب انتساب موجه دمياط 277.5
  143. آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5
  144. آداب انتساب موجه أسوان 277
  145. تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277
  146. آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277
  147. تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5
  148. تربية (طفولة) السويس 276
  149. حقوق انتساب موجه القاهرة 276
  150. تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276
  151. تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5
  152. تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5
  153. تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5
  154. تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5
  155. تربية (طفولة) الإسكندرية 275
  156. آداب انتساب موجه العريش 275
  157. آداب العريش 275
  158. تربية (طفولة) كفر الشيخ 275
  159. تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5
  160. تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5
  161. تربية (طفولة) طنطا 274.5
  162. تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5
  163. حقوق عين شمس 272.5
  164. تربية نوعية القاهرة 271
  165. حقوق انتساب موجه عين شمس 271
  166. دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5
  167. فنون جميلة (فنون) الأقصر 270
  168. حقوق أسيوط 270
  169. آداب انتساب موجه أسيوط 270
  170. آداب انتساب موجه بني سويف 269.5
  171. حقوق بني سويف 268.5
  172. تربية طفولة مبكرة القاهرة 268
  173. آداب انتساب موجه المنيا 267.5
  174. حقوق انتساب موجه بني سويف 266
  175. آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266
  176. حقوق حلوان 265.5
  177. حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5
  178. تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5
  179. آداب بني سويف 265.5
  180. حقوق انتساب موجه حلوان 265
  181. تربية طفولة مبكرة دمنهور 265
  182. تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5
  183. تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264
  184. تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264
  185. آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5
  186. تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263
  187. آداب انتساب موجه سوهاج 262.5
  188. حقوق بنها 262
  189. آداب أسيوط 261.5
  190. حقوق انتساب موجه بنها 261
  191. دار العلوم الفيوم 260.5
  192. تربية نوعية عين شمس 260.5
  193. تربية (طفولة) دمنهور 259.5
  194. تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258
  195. تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5
  196. آداب المنيا 257
  197. حقوق المنوفية بشبين الكوم 256
  198. تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256
  199. حقوق الإسكندرية 256
  200. حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5
  201. حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5
  202. تربية نوعية الإسكندرية 254.5
  203. آداب الوادي الجديد 254
  204. تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5
  205. حقوق الزقازيق 253.5
  206. تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5
  207. حقوق انتساب موجه الزقازيق 252
  208. حقوق طنطا 251
  209. حقوق المنصورة 251 \
  210. آداب جنوب الوادي 250.5
  211. تربية رياضية بنين المنصورة 250
  212. حقوق انتساب موجه طنطا 250
  213. حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5
  214. آداب سوهاج 249.5
  215. تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5
  216. حقوق مدينة السادات 248.5
  217. دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5
  218. حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248
  219. تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248
  220. تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5
  221. السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5
  222. دار العلوم المنيا 247
  223. دار العلوم انتساب موجه أسوان 247
  224. تربية نوعية طنطا 246
  225. تربية نوعية المنصورة 246
  226. دار العلوم أسوان 246
  227. سياحة وفنادق بني سويف 246
  228. سياحة وفنادق المنيا 246 \
  229. سياحة وفنادق مطروح 246
  230. سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
  231. سياحة وفنادق مدينة السادات 246
  232. سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
  233. سياحة وفنادق الفيوم 246
  234. تربية نوعية بنها 246
  235. سياحة وفنادق المنصورة 246
  236. سياحه وفنادق الاقصر 246
  237. السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5
  238. تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5
  239. تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5
  240. تربية (طفولة) سوهاج 244.5
  241. تربية نوعية الفيوم 243.5
  242. السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5
  243. تربية طفولة مبكرة المنيا 243
  244. تربية (طفولة) أسوان 242.5
  245. تربية (طفولة) العريش 242.5
  246. تربية نوعية الزقازيق 242.5
  247. تربية رياضية بنين بنها 242.5
  248. خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242
  249. تربية نوعية كفر الشيخ 242
  250. تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242
  251. خدمة اجتماعية حلوان 242
  252. تربية طفولة مبكرة بني سويف 242
  253. تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5
  254. تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5
  255. سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5
  256. تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5
  257. تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5
  258. تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5
  259. تربية نوعية بور سعيد 236.5
  260. تربية نوعية أسيوط 236
  261. تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5
  262. تربية نوعية المنيا 235
  263. أقتصاد منزلى حلوان 233.5
  264. تربية نوعية أسوان 233.5
  265. خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233
  266. أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5
  267. تربية نوعية جنوب الوادي 232.5
  268. تربية نوعية دمياط 232
  269. تربية رياضية بنات بنها 231.5
  270. تربية نوعية مطروح 231.5
  271. تربية نوعية سوهاج 230.5
  272. خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5
  273. خدمة اجتماعية الفيوم 230

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