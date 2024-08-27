بالدرجات.. أكثر من 307 كلية في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات حيث بدأ الطلاب في البحث عن نتائجهم لمعرفة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها، مما يعكس أهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبلهم الأكاديمي.
وينشر موقع “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي والتي شملت درجات القبول في الكليات والمعاهد المختلفة، ليضع حدًا لحالة الترقب التي عاشها الطلاب، بتوجيهات من الوزارة، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على الدرجات المطلوبة لكل كلية ومعهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مما يسهل عليهم معرفة مواقعهم في التخصصات المختلفة.
تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي
ننشر الكليات المتاحة في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي لتحديد الخيارات المتاحة أمام الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع أهدافهم المستقبلية.
- نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي ألسن كفر الشيخ 366.5
- نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5
- نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 358.5
- ألسن عين شمس 358.5
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
- ألسن الفيوم 355
- إعلام القاهرة 354.5
- سياسة واقتصاد السويس 353
- ألسن بني سويف 350.5
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5
- سياسة واقتصاد بني سويف 349.5
- إعلام عين شمس 349
- ألسن المنيا 348.5
- ألسن سوهاج 346.5
- ألسن أسوان 346
- إعلام المنوفية 345.5
- ألسن الأقصر 345.5
- إعلام بني سويف 343
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342
- إعلام جنوب الوادي 341
- آثار دمياط 336.5
- حقوق بور سعيد 336
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336
- آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5
- آثار القاهرة 334
- الاعاقة والتأهيل بني سويف 334
- آثار عين شمس 333
- آثار الفيوم 330
- حقوق سوهاج 327.5
- آثار أسوان 327
- آثار و لغات مطروح 326
- تربية بور سعيد 324.5
- آثار الأقصر 324.5
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي بالدرجات
- حقوق جنوب الوادي 324
- آثار جنوب الوادي 321.5
- حقوق انتساب موجه سوهاج 321
- آثار سوهاج 320
- تربية الزقازيق 320
- تربية عين شمس 319.5
- تربية الإسكندرية 318.5
- تربية المنصورة 318
- آداب القاهرة 317.5
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
- فنون جميلة (فنون) حلوان 316
- تربية طنطا 313.5
- تربية بنها 313.5
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309
- آداب انتساب موجه القاهرة 309
- تربية دمنهور 308.5
- تجارة الإسكندرية 308
- آداب عين شمس 308
- تجارة القاهرة 307.5
- تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5
- تربية كفر الشيخ 307
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5
- تجارة جنوب الوادي 306.5
- آداب الإسكندرية 306
- حقوق أسوان 305
- آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
- تجارة انتساب موجه القاهرة 304
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
- تربية دمياط 302.5
- تربية حلوان 302
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 302
- تربية السويس 301
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
- تجارة عين شمس 301
- آداب حلوان 301
- تجارة دمياط 300.5
- تربية المنيا 300.5
- تجارة انتساب موجه عين شمس 299
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
- حقوق انتساب موجه أسوان 299
- تربية مدينة السادات 299
- آداب انتساب موجه حلوان 299
- تربية بنات عين شمس 298.5
- تربية مطروح 298.5
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 298
- حقوق المنيا 297.5
- تربية الفيوم 297.5
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297
- تجارة الزقازيق 297
- تجارة المنصورة 297
- آداب بنها 296.5
- تربية سوهاج 295
- تجارة انتساب موجه دمياط 294
- تجارة بنها 294
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294
- تجارة انتساب موجه المنصورة 294
- آداب انتساب موجه بنها 293.5
- دار العلوم القاهرة 293.5
- تربية أسوان 293.5
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
- حقوق كفرالشيخ 293
- تجارة انتساب موجه بنها 292.5
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292
- تجارة دمنهور 292
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291
- تربية بني سويف 291
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
- تجارة سوهاج 290.5
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5
- آداب بنات عين شمس 290.5
- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
- تربية أسيوط 290
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
- تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5
- تجارة أسوان 289.5
- تربية الاقصر 289
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
- تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288
- تربية العريش 288
- تربية جنوب الوادي 287.5
- تربية الوادي الجديد 287
- حقوق دمياط 287
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
- تجارة كفر الشيخ 286.5
- تجارة طنطا 286.5
- تجارة بور سعيد 286
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286
- تجارة انتساب موجه أسوان 286
- تجارة أسيوط 285.5
- آداب و علوم إنسانية السويس 285.5
- تجارة بني سويف 285.5
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
- آداب المنوفية بشبين الكوم 285
- تجارة السويس 285
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285
- آداب الفيوم 284
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
- تجارة انتساب موجه طنطا 284
- تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
- تجارة العريش 283.5
- تجارة انتساب موجه السويس 283.5
- حقوق الفيوم 283.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
- تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
- آداب المنصورة 282.5
- تجارة مدينة السادات 282.5
- آداب انتساب موجه الفيوم 282.5 \
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
- آداب دمياط 282
- تجارة انتساب موجه أسيوط 282
- تجارة انتساب موجه سوهاج 282
- تجارة انتساب موجه العريش 281.5
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5
- آداب طنطا 281.5
- تربية (طفولة) عين شمس 281
- سياحة وفنادق الإسكندرية 281
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281
- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
- آداب دمنهور 280.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5
- آداب أسوان 280
- آداب الزقازيق 280
- آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5
- فنون جميلة (فنون) المنيا 279
- آداب انتساب موجه المنصورة 279
- آداب انتساب موجه طنطا 279
- آداب بور سعيد 279
- آداب انتساب موجه دمنهور 278.5
- آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5
- آداب كفر الشيخ 277.5
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5
- حقوق القاهرة 277.5
- آداب انتساب موجه دمياط 277.5
- آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5
- آداب انتساب موجه أسوان 277
- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5
- تربية (طفولة) السويس 276
- حقوق انتساب موجه القاهرة 276
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276
- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5
- تربية (طفولة) الإسكندرية 275
- آداب انتساب موجه العريش 275
- آداب العريش 275
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 275
- تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5
- تربية (طفولة) طنطا 274.5
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5
- حقوق عين شمس 272.5
- تربية نوعية القاهرة 271
- حقوق انتساب موجه عين شمس 271
- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5
- فنون جميلة (فنون) الأقصر 270
- حقوق أسيوط 270
- آداب انتساب موجه أسيوط 270
- آداب انتساب موجه بني سويف 269.5
- حقوق بني سويف 268.5
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 268
- آداب انتساب موجه المنيا 267.5
- حقوق انتساب موجه بني سويف 266
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266
- حقوق حلوان 265.5
- حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5
- آداب بني سويف 265.5
- حقوق انتساب موجه حلوان 265
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 265
- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263
- آداب انتساب موجه سوهاج 262.5
- حقوق بنها 262
- آداب أسيوط 261.5
- حقوق انتساب موجه بنها 261
- دار العلوم الفيوم 260.5
- تربية نوعية عين شمس 260.5
- تربية (طفولة) دمنهور 259.5
- تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258
- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5
- آداب المنيا 257
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 256
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256
- حقوق الإسكندرية 256
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5
- تربية نوعية الإسكندرية 254.5
- آداب الوادي الجديد 254
- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5
- حقوق الزقازيق 253.5
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 252
- حقوق طنطا 251
- حقوق المنصورة 251 \
- آداب جنوب الوادي 250.5
- تربية رياضية بنين المنصورة 250
- حقوق انتساب موجه طنطا 250
- حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5
- آداب سوهاج 249.5
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5
- حقوق مدينة السادات 248.5
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5
- دار العلوم المنيا 247
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 247
- تربية نوعية طنطا 246
- تربية نوعية المنصورة 246
- دار العلوم أسوان 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- سياحة وفنادق المنيا 246 \
- سياحة وفنادق مطروح 246
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
- سياحة وفنادق مدينة السادات 246
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
- سياحة وفنادق الفيوم 246
- تربية نوعية بنها 246
- سياحة وفنادق المنصورة 246
- سياحه وفنادق الاقصر 246
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5
- تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5
- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5
- تربية (طفولة) سوهاج 244.5
- تربية نوعية الفيوم 243.5
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5
- تربية طفولة مبكرة المنيا 243
- تربية (طفولة) أسوان 242.5
- تربية (طفولة) العريش 242.5
- تربية نوعية الزقازيق 242.5
- تربية رياضية بنين بنها 242.5
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242
- تربية نوعية كفر الشيخ 242
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242
- خدمة اجتماعية حلوان 242
- تربية طفولة مبكرة بني سويف 242
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5
- سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5
- تربية نوعية بور سعيد 236.5
- تربية نوعية أسيوط 236
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5
- تربية نوعية المنيا 235
- أقتصاد منزلى حلوان 233.5
- تربية نوعية أسوان 233.5
- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5
- تربية نوعية جنوب الوادي 232.5
- تربية نوعية دمياط 232
- تربية رياضية بنات بنها 231.5
- تربية نوعية مطروح 231.5
- تربية نوعية سوهاج 230.5
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5
- خدمة اجتماعية الفيوم 230
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