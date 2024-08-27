بالدرجات.. أكثر من 307 كلية في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات حيث بدأ الطلاب في البحث عن نتائجهم لمعرفة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها، مما يعكس أهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبلهم الأكاديمي.

وينشر موقع “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي والتي شملت درجات القبول في الكليات والمعاهد المختلفة، ليضع حدًا لحالة الترقب التي عاشها الطلاب، بتوجيهات من الوزارة، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على الدرجات المطلوبة لكل كلية ومعهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مما يسهل عليهم معرفة مواقعهم في التخصصات المختلفة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

ننشر الكليات المتاحة في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي لتحديد الخيارات المتاحة أمام الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع أهدافهم المستقبلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي ألسن كفر الشيخ 366.5 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 358.5 ألسن عين شمس 358.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 ألسن الفيوم 355 إعلام القاهرة 354.5 سياسة واقتصاد السويس 353 ألسن بني سويف 350.5 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5 سياسة واقتصاد بني سويف 349.5 إعلام عين شمس 349 ألسن المنيا 348.5 ألسن سوهاج 346.5 ألسن أسوان 346 إعلام المنوفية 345.5 ألسن الأقصر 345.5 إعلام بني سويف 343 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342 إعلام جنوب الوادي 341 آثار دمياط 336.5 حقوق بور سعيد 336 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336 آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5 آثار القاهرة 334 الاعاقة والتأهيل بني سويف 334 آثار عين شمس 333 آثار الفيوم 330 حقوق سوهاج 327.5 آثار أسوان 327 آثار و لغات مطروح 326 تربية بور سعيد 324.5 آثار الأقصر 324.5

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

حقوق جنوب الوادي 324 آثار جنوب الوادي 321.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 321 آثار سوهاج 320 تربية الزقازيق 320 تربية عين شمس 319.5 تربية الإسكندرية 318.5 تربية المنصورة 318 آداب القاهرة 317.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 316 تربية طنطا 313.5 تربية بنها 313.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309 آداب انتساب موجه القاهرة 309 تربية دمنهور 308.5 تجارة الإسكندرية 308 آداب عين شمس 308 تجارة القاهرة 307.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5 تربية كفر الشيخ 307 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5 تجارة جنوب الوادي 306.5 آداب الإسكندرية 306 حقوق أسوان 305 آداب انتساب موجه عين شمس 304.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 304 آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5 تربية دمياط 302.5 تربية حلوان 302 تجارة و إدارة أعمال حلوان 302 تربية السويس 301 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301 تجارة عين شمس 301 آداب حلوان 301 تجارة دمياط 300.5 تربية المنيا 300.5 تجارة انتساب موجه عين شمس 299 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299 حقوق انتساب موجه أسوان 299 تربية مدينة السادات 299 آداب انتساب موجه حلوان 299 تربية بنات عين شمس 298.5 تربية مطروح 298.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 298 حقوق المنيا 297.5 تربية الفيوم 297.5 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297 تجارة الزقازيق 297 تجارة المنصورة 297 آداب بنها 296.5 تربية سوهاج 295 تجارة انتساب موجه دمياط 294 تجارة بنها 294 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294 تجارة انتساب موجه المنصورة 294 آداب انتساب موجه بنها 293.5 دار العلوم القاهرة 293.5 تربية أسوان 293.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293 حقوق كفرالشيخ 293 تجارة انتساب موجه بنها 292.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292 تجارة دمنهور 292 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291 تربية بني سويف 291 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5 تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5 تجارة سوهاج 290.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5 آداب بنات عين شمس 290.5 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290 تربية أسيوط 290 تجارة المنوفية بشبين الكوم 290 تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5 تجارة أسوان 289.5 تربية الاقصر 289 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288 تربية العريش 288 تربية جنوب الوادي 287.5 تربية الوادي الجديد 287 حقوق دمياط 287 حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5 تجارة كفر الشيخ 286.5 تجارة طنطا 286.5 تجارة بور سعيد 286 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286 تجارة انتساب موجه أسوان 286 تجارة أسيوط 285.5 آداب و علوم إنسانية السويس 285.5 تجارة بني سويف 285.5 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 285 تجارة السويس 285 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285 آداب الفيوم 284 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284 تجارة انتساب موجه طنطا 284 تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5 تجارة العريش 283.5 تجارة انتساب موجه السويس 283.5 حقوق الفيوم 283.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283 تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5 آداب المنصورة 282.5 تجارة مدينة السادات 282.5 آداب انتساب موجه الفيوم 282.5 \ تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282 آداب دمياط 282 تجارة انتساب موجه أسيوط 282 تجارة انتساب موجه سوهاج 282 تجارة انتساب موجه العريش 281.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5 آداب طنطا 281.5 تربية (طفولة) عين شمس 281 سياحة وفنادق الإسكندرية 281 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5 آداب دمنهور 280.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5 آداب أسوان 280 آداب الزقازيق 280 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 279 آداب انتساب موجه المنصورة 279 آداب انتساب موجه طنطا 279 آداب بور سعيد 279 آداب انتساب موجه دمنهور 278.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5 آداب كفر الشيخ 277.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5 حقوق القاهرة 277.5 آداب انتساب موجه دمياط 277.5 آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5 آداب انتساب موجه أسوان 277 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5 تربية (طفولة) السويس 276 حقوق انتساب موجه القاهرة 276 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5 تربية (طفولة) الإسكندرية 275 آداب انتساب موجه العريش 275 آداب العريش 275 تربية (طفولة) كفر الشيخ 275 تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5 تربية (طفولة) طنطا 274.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5 حقوق عين شمس 272.5 تربية نوعية القاهرة 271 حقوق انتساب موجه عين شمس 271 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 270 حقوق أسيوط 270 آداب انتساب موجه أسيوط 270 آداب انتساب موجه بني سويف 269.5 حقوق بني سويف 268.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 268 آداب انتساب موجه المنيا 267.5 حقوق انتساب موجه بني سويف 266 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266 حقوق حلوان 265.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5 آداب بني سويف 265.5 حقوق انتساب موجه حلوان 265 تربية طفولة مبكرة دمنهور 265 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263 آداب انتساب موجه سوهاج 262.5 حقوق بنها 262 آداب أسيوط 261.5 حقوق انتساب موجه بنها 261 دار العلوم الفيوم 260.5 تربية نوعية عين شمس 260.5 تربية (طفولة) دمنهور 259.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 آداب المنيا 257 حقوق المنوفية بشبين الكوم 256 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256 حقوق الإسكندرية 256 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5 تربية نوعية الإسكندرية 254.5 آداب الوادي الجديد 254 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5 حقوق الزقازيق 253.5 تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5 حقوق انتساب موجه الزقازيق 252 حقوق طنطا 251 حقوق المنصورة 251 \ آداب جنوب الوادي 250.5 تربية رياضية بنين المنصورة 250 حقوق انتساب موجه طنطا 250 حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5 آداب سوهاج 249.5 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5 حقوق مدينة السادات 248.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248 تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5 دار العلوم المنيا 247 دار العلوم انتساب موجه أسوان 247 تربية نوعية طنطا 246 تربية نوعية المنصورة 246 دار العلوم أسوان 246 سياحة وفنادق بني سويف 246 سياحة وفنادق المنيا 246 \ سياحة وفنادق مطروح 246 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 سياحة وفنادق مدينة السادات 246 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 سياحة وفنادق الفيوم 246 تربية نوعية بنها 246 سياحة وفنادق المنصورة 246 سياحه وفنادق الاقصر 246 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5 تربية (طفولة) سوهاج 244.5 تربية نوعية الفيوم 243.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5 تربية طفولة مبكرة المنيا 243 تربية (طفولة) أسوان 242.5 تربية (طفولة) العريش 242.5 تربية نوعية الزقازيق 242.5 تربية رياضية بنين بنها 242.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242 تربية نوعية كفر الشيخ 242 تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242 خدمة اجتماعية حلوان 242 تربية طفولة مبكرة بني سويف 242 تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5 سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5 تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5 تربية نوعية بور سعيد 236.5 تربية نوعية أسيوط 236 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5 تربية نوعية المنيا 235 أقتصاد منزلى حلوان 233.5 تربية نوعية أسوان 233.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5 تربية نوعية جنوب الوادي 232.5 تربية نوعية دمياط 232 تربية رياضية بنات بنها 231.5 تربية نوعية مطروح 231.5 تربية نوعية سوهاج 230.5 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5 خدمة اجتماعية الفيوم 230

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طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024