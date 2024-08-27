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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

متى تظهر نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024.. إليك الخطوات والرابط

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2024

تزايدت محركات البحث الاجتماعي من قِبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول موعد إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم التظلمات التي بدأت في 8 أغسطس 2024 واستمرت حتى 22 أغسطس 2024. موقع "الموجز" يقدم لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد نتائج التظلمات والإجراءات المتبعة.

موعد إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024 في الأيام القليلة المقبلة. ويترقب الطلاب بفارغ الصبر معرفة نتائج تظلماتهم بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

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رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات الثانوية العامة 

يمكن للطلاب الذين قدموا تظلمات على نتائج امتحاناتهم الاستعلام عن نتائج تظلماتهم من خلال الرابط المخصص الذي ستنشره الوزارة على موقعها الرسمي فور الإعلان عن النتائج.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

زيارة موقع التظلمات: يدخل الطالب إلى موقع تظلمات الثانوية العامة عبر الرابط المخصص، من خلال الضغط هنا
تسجيل الدخول: يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني الموحد.
إدخال الرقم السري: يكتب الطالب الرقم السري الخاص به.
تقديم طلب التظلم: يحدد الطالب المادة التي يرغب في التظلم عليها.
تحديد موعد الاطلاع: يختار الطالب موعدًا للاطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها في لجنة النظام والمراقبة.

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2024

الحضور: يجب على الطالب الحضور بمفرده أو بصحبة ولي أمره فقط، دون اصطحاب مدرس المادة.
الالتزام بالمواعيد: يجب على الطالب الحضور في الموعد المحدد للاطلاع على كراسة الإجابة، حيث لا يُسمح بتقديم طلب تظلم جديد إذا تخلف عن الموعد.
تقديم المستندات: تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.
مراجعة الإجابات: يتم الاطلاع على صورة الإجابة وتقييم الدرجات وفقًا لنموذج الإجابة، وتدوين الملاحظات في المكان المخصص.
إخطار الطالب: في حالة تعديل الدرجات، يتم إخطار الطالب بالنتيجة واسترداد الرسوم.
اعتماد الزيادات: تعتمد مذكرات الزيادة من قبل رئيس عام الامتحان أو نائبه.
إخطار وزارة التعليم العالي: تتولى الوزارة إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الطالب بعد التعديل.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان الشفافية والعدالة في تقييم نتائج الطلاب، وتوفير الفرصة لمراجعة نتائج امتحاناتهم بشكل دقيق.

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