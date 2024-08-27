لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق معهد فني تمريض 2024 بالدرجات

يعد تنسيق معهد فني تمريض 2024 موضوعًا هامًا للطلاب الذين يسعون للالتحاق بتخصصات مهنية متميزة في مجال الرعاية الصحية، بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية، حيث بدأ الطلاب في البحث عن الدرجات المطلوبة للالتحاق بمعهد فني تمريض.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2024 نظرًا لاهتمام الطلاب وأولياء الأمور بهذه الكليات حيث يتضح من المؤشرات أن درجات القبول تختلف بين المحافظات، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بناءً على عدد الطلاب المتقدمين ومستوى درجاتهم في الثانوية العامة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 بالدرجات

تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2024 بالدرجات

في محافظة القاهرة، سجل تنسيق معهد فني تمريض 2024 بالدرجات حدودًا دنيا تتراوح حول 330 درجة، بينما في المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد، بلغ الحد الأدنى للقبول حوالي 320 درجة.، تختلف هذه الدرجات حسب الطلب المحلي والإقليمي على التخصصات الصحية ومدى توفر الأماكن في المعاهد وهي كالتالي:

تنسيق معهد فني تمريض 2024 مرحلة ثانية

في إطار الحصول على تنسيق معهد فني تمريض 2024 مرحلة ثانية تشمل الحدود الدنيا للقبول في المعاهد المختلفة بناءً على الدرجات التي حققها الطلاب، بالنسبة لمعهد فني صحي في بني سويف، سجل الحد الأدنى للقبول 325.5 درجة، بينما في الوادي الجديد، وصل إلى 326 درجة.

في منطقة الزقازيق، شهدنا تبايناً بين التخصصات؛ حيث سجلت نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2024 مرحلة ثانية في برامج علمي علوم الحد الأدنى للقبول 333 درجة، في حين كان الحد الأدنى لعلمي رياضة 317 درجة، أما في جنوب الوادي، فقد سجل الحد الأدنى للقبول 344 درجة. وفي المنصورة، سجلت درجات القبول لعلمي علوم 333 درجة و316 درجة لعلمي رياضة.

في طنطا، كان الحد الأدنى للقبول في برامج علمي علوم 331.5 درجة، بينما في علمي رياضة وصل إلى 314.5 درجة. بالنسبة لبورسعيد، سجلت الدرجات 333.6 لعلمي علوم و316.6 لعلمي رياضة. وفي أسيوط، كان الحد الأدنى 333.5 درجة لعلمي علوم و316.5 درجة لعلمي رياضة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 بالدرجات

كما أظهرت المؤشرات الخاصة بالإسكندرية أن الحد الأدنى لعلمي علوم بلغ 327.5 درجة و310.5 لعلمي رياضة. في الإسماعيلية، سجلت الدرجات 341.6 لعلمي علوم و324.5 لعلمي رياضة. أما في سوهاج، فتراوحت الدرجات بين 331 لعلمي علوم و289.5 لعلمي رياضة. وأخيراً، سجلت بنها 329.5 درجة لعلمي علوم و312.5 درجة لعلمي رياضة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 /2025

المنصورة: سجلت نسبة قبول 84.3%.

طنطا: وصلت نسبة القبول إلى 83.4%.

سوهاج: كانت النسبة 81.4%.

أسيوط: سجلت نسبة 81.2%.

الزقازيق: حققت نسبة قبول 82.9%.

الإسماعيلية: سجلت نسبة 82.2%.

بني سويف: بلغت النسبة 78%.

القاهرة (منطقة إمبابة): سجلت نسبة 71.9%.

أسوان: وصلت النسبة إلى 72.4%.

بورسعيد (2025): سجلت نسبة 81.7%.

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