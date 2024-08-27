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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

بالدرجات.. تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي لطلاب الثانوية العامة، حيث ازدادت عمليات البحث عنها بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توافر النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وينشر “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي لطلاب الثانوية العامة حيث شهدت هذه المرحلة اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لأنها تحدد المصير الأكاديمي للعديد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات خلال المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

 تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

 تعد  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي نقطة تحول هامة، حيث تتيح للطلاب الانتقال إلى المرحلة التالية من حياتهم الأكاديمية، مع ظهور النتائج، تتضح الخيارات المتاحة أمام الطلاب في الكليات والمعاهد المختلفة بمختلف المحافظات والنتائج بالكليات كالتالي: 

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طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 عبر بوابة مصر الرقمية


طب المنصورة 390 
هندسة بترول و تعدين السويس 390 
طب الزقازيق 389 
طب دمياط 389 
طب فاقوس 388 
طب الإسكندرية 388 
طب سوهاج 388 
طب القاهرة 387 
طب طنطا 387 
طب كفر الشيخ 386.5 
طب بور سعيد 385.5 
طب بنها 385.5 
طب المنوفية بشبين الكوم 385 
طب عين شمس 385 
طب أسنان المنصورة 385 
طب حلوان 384.5 
طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5 
طب أسيوط 384 
طب الفيوم 383.5 
طب السويس 383.5 
طب بني سويف 383 
طب المنيا 383 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024


طب أسنان جنوب الوادي 383 
طب جنوب الوادي 383 
طب الاقصر 382.5 
طب العريش 382.5 
طب أسوان 382 
طب الوادي الجديد 382 
طب أسنان المنيا 381.5 
طب أسنان الزقازيق 381.5 
طب أسنان طنطا 381.5 
طب أسنان كفر الشيخ 381.5 
طب أسنان أسيوط 381.5 
طب أسنان المنوفية 381 
طب أسنان عين شمس 381 
طب أسنان القاهرة 381 
طب أسنان الإسكندرية 381 
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381 
طب أسنان السويس 380.5 
طب أسنان بني سويف 380.5 
طب أسنان الفيوم 380.5 
صيدلة سوهاج 380 
علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5 
علاج طبيعي بورسعيد 379 
علاج طبيعي جنوب الوادي 379 
علاج طبيعي بنها 379 
علاج طبيعي القاهرة 378.5 
صيدلة المنصورة 378.5 
صيدلة جنوب الوادي 378.5 
علاج طبيعي قناة السويس 378.5 
علاج طبيعي بني سويف 378 
صيدلة أسيوط 378 
علاج طبيعي السويس 378 
صيدلة طنطا 377.5 
صيدلة المنيا 377.5 
صيدلة الزقازيق 377.5 
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5 
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377 
صيدلة بني سويف 377 
صيدلة الإسكندرية 377 
صيدلة دمنهور 377 
صيدلة القاهرة 377 
صيدلة المنوفية 377 
صيدلة بور سعيد 377 
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5 
صيدلة عين شمس 376.5 
صيدلة الفيوم 376.5 
هندسة القاهرة 376.5 
صيدلة حلوان 376 
صيدلة مدينة السادات 376 
صيدلة ج الوادي الجديد 376 
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375 
هندسة المنصورة 374 
هندسة عين شمس 373.5 
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5 
هندسة سوهاج 373 
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5 
طب بيطري سوهاج 372 
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372 
هندسة الزقازيق 372 
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5 
طب بيطري المنصورة 371.5 
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5 
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371 
هندسة دمياط 371 
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5 
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370 
هندسة طنطا 370 
هندسة بور سعيد 369.5 
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5 
طب بيطري جنوب الوادي 369 
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369 
هندسة بنها بشبرا 369 
هندسة الإسكندرية 369 
طب بيطري الزقازيق 368.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5 
طب بيطري كفر الشيخ 368.5 
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368 
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368 
هندسة كفر الشيخ 368 
هندسة بنها 368 
هندسة حلوان 367.5 
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5 
طب بيطري أسيوط 367.5 
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367 
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367 
هندسة السويس 367 
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367 
هندسة حلوان بالمطرية 366.5 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5 
هندسة جنوب الوادي 366.5 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5 
هندسة الفيوم 365.5 
طب بيطري عين شمس 365.5 
طب بيطري المنيا 365 
طب بيطري المنوفية 365 
هندسة بني سويف 364.5 
حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5 
حاسبات و معلومات العريش علوم   364.5 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364 
هندسة أسوان 364 
هندسة المنيا 364 
هندسة أسيوط 364 
طب بيطري الإسكندرية 364 
طب بيطري دمنهور 364 
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5 
هندسة الطاقة أسوان 363.5 
طب بيطري بنها 363.5 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363 
طب بيطري القاهرة 363 
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363 
طب بيطري أسوان 362.5 
تمريض المنصورة 361.5 
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5 
طب بيطري العريش 361 
طب بيطري مدينة السادات 360.5 
تخطيط عمراني القاهرة 360 
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360 
طب بيطري بني سويف 359.5 
طب بيطري الوادي الجديد 359.5 
طب بيطري مطروح 359 
تمريض دمياط 359 
تمريض بور سعيد 358.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة   358.5 
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358 
علوم سوهاج 358 
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة  358 
تمريض طنطا 357.5 
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة  357.5 
حقوق سوهاج 357.5 
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة  357.5 
ألسن كفر الشيخ 357 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة  357 
معهد فني صحى اسماعيليه 356 
معهد فني صحى اسيوط 355.5 
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة  355.1 
حقوق انتساب موجه سوهاج 355 
تمريض سوهاج 355 
تمريض الزقازيق 355 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5 
معهد فني صحى سوهاج 354.5 
فنى صحي جنوب الوادي 354 
تمريض كفر الشيخ 354 
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة  354 
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة  353.5 
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353 
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة  352.5 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة  352 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة  351.5 
تمريض بنها 351.5 
تمريض القاهرة 351 
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة  350.5 
تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5 
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة   350.5 
تمريض عين شمس 350 
علوم البترول والتعدين مطروح 350 
حاسبات ومعلومات السويس رياضة  349.5 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة  349.5 
تمريض الإسكندرية 349.5 
تمريض حلوان 349 
تمريض دمنهور 349 
تمريض أسيوط 348.5 
معهد فني صحى بور سعيد 348.5 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة  348 
ألسن عين شمس 348 
تمريض مطروح 348 
تمريض جنوب الوادي 348 
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة  348 
تمريض أسوان 347.5 
تمريض الفيوم 347 
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة  346.5 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5 
علوم جنوب الوادي 345.5 
معهد فني صحى الزقازيق 345.5 
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة  345.5 
حاسبات و معلومات العريش رياضة   345.5 
تمريض بني سويف 345.5 
تمريض المنيا 345.5 
معهد فني صحى المنصوره 345 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة  345 
علوم دمنهور 344.5 
ألسن الفيوم 344.5 
علوم الزقازيق 344 
معهد فني صحى اسوان 343.5 
معهد فني صحى طنطا 343.5 
ألسن سوهاج 343.5 
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة  343.5 
سياسة واقتصاد السويس 343 
معهد فني صحى بنى سويف 343 
علوم كفر الشيخ 343 
معهد فني صحى بنها 343 
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة  343 
حاسبات ومعلومات قنا رياضة   342.5 
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة  342.5 
علوم أسيوط 342.5 
ألسن بني سويف 342 
علوم المنصورة 342 
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة  342 
معهد فني صحى الاسكندريه 342 
معهد فني صحى الوادي الجديد 341 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5 
معهد فني صحى امبابة 340.5 
ألسن الأقصر 340 
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340 
علوم الإسكندرية 340 
ألسن المنيا 339.5 
ألسن أسوان 339.5 
سياسة واقتصاد بني سويف 339.5 
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339 
حقوق جنوب الوادي 339 
ألسن كفر الشيخ رياضة 339 
علوم القاهرة 338.5 
علوم طنطا 338 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5 
علوم بنها 337.5 
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5 
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337 
فنون جميلة (عمارة) حلوان 337 
علوم بور سعيد 336.5 
إعلام القاهرة 336.5 
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5 
علوم المنيا 335.5 
علوم دمياط 335.5 
علوم عين شمس 335 
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5 
علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5 
ألسن عين شمس رياضة 334 
علوم السويس 333.5 
الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5 
إعلام عين شمس 333.5 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333 
فنى تمريض كفر الشيخ 333 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5 
علوم أسوان 332.5 
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5 
علوم الاقصر 332.5 
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332 
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332 
علوم العريش 332 
إعلام المنوفية 332 
علوم بني سويف 332 
علوم الفيوم 331.5 
حقوق بور سعيد 331.5 
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5 
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331 
علوم حلوان 331 
علوم الوادي الجديد 331 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5 
علوم بنات عين شمس 330.5 
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330 
سياسة واقتصاد السويس رياضة 330 
إعلام بني سويف 329.5 
إعلام جنوب الوادي 329.5 
ألسن الفيوم رياضة 329.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 
فنى تمريض المنصورة 329 
فنى تمريض طنطا 328.5 
فنون تطبيقية طنطا 328 
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5 
إعلام القاهرة رياضة 327.5 
آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5 
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327 
معهد فني صحى رياضه طنطا 327 
فنى تمريض سوهاج 326.5 
علوم الارض بني سويف 326.5 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326 
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326 
فنى تمريض الزقازيق 326 
معهد فني صحى رياضه المنصورة 326 
ألسن بني سويف رياضة 325.5 
فنون تطبيقية بنها 325.5 
إعلام عين شمس رياضة 325.5 
ألسن أسوان رياضة 325 
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325 
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324 
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324 
حقوق المنيا 323.5 
فنون تطبيقية حلوان 323.5 
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5 
فنى تمريض الإسكندرية 322.5 
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5 
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322 
فنى تمريض أسيوط 321.5 
فنى تمريض بنها 321.5 
فنون جميلة (عمارة) المنيا 321 
آثار دمياط 321 
فنى تمريض جنوب الوادي 321 
إعلام المنوفية رياضة 320 
ألسن الأقصر رياضة 320 
علوم الإسكندرية رياضة 319.5 
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319 
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5 
تجارة المنصورة 318.5 
فنى تمريض أورام القاهرة 318 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318 
تجارة الزقازيق 317.5 
فنى تمريض أسوان 317.5 
تجارة سوهاج 317.5 
فنى تمريض القاهرة 317.5 
فنى تمريض المنيا 317 
معهد فني صحى رياضه بنها 317 
فنون تطبيقية دمياط 317 
تجارة كفر الشيخ 317 
ألسن المنيا رياضة 316.5 
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5 
علوم القاهرة رياضة 316.5 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5 
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة  316 
آثار القاهرة 315.5 
تربية الزقازيق 315.5 
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315 
حقوق كفرالشيخ 315 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5 
فني تمريض السويس 314.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5 
ألسن سوهاج رياضة 314.5 
فنى تمريض الفيوم 314 
فنى تمريض عين شمس 314 
إعلام بني سويف رياضة 314 
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314 
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 314 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  برج العرب التكنولوجية علوم 313.5 
فنى تمريض بني سويف 313.5 
علوم دمنهور رياضة 313.5 
فنى تمريض حلوان 313 
علوم الارض بني سويف رياضة 312.5 
آثار عين شمس 312.5 
فنون تطبيقية بني سويف 312 
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312 
حقوق أسوان 311.5 
تجارة جنوب الوادي 311 
علوم عين شمس رياضة 311 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311 
تجارة انتساب موجه المنصورة 311 
آثار أسوان 311 
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5 
تربية المنصورة 310 
إعلام جنوب الوادي رياضة 310 
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309 
تجارة دمياط 309 
تجارة الإسكندرية 308.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  سمنود التكنولوجية علوم 308.5 
زراعة المنصورة 308 
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308 
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308 
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308 
تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5 
تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5 
آثار الفيوم 307 
تجارة أسيوط 307 
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5 
تجارة طنطا 306.5 
تجارة القاهرة 306.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5 
حقوق دمياط 306 
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306 
زراعة القاهرة 306 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306 
دار العلوم القاهرة 305.5 
زراعة دمنهور 305.5 
علوم الزقازيق رياضة 305.5 
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5 
تجارة بنها 305 
تجارة دمنهور 305 
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305 
تجارة بني سويف 304.5 
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين  304 
تجارة عين شمس 304 
تجارة بور سعيد 304 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304 
تربية بور سعيد 303.5 
آثار الأقصر 303.5 
علوم بنها رياضة 303.5 
تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5 
تجارة انتساب موجه دمياط 303 
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303 
تجارة أسوان 303 
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5 
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5 
علوم طنطا رياضة 302.5 
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5 
زراعة دمياط 302 
تجارة السويس 302 
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302 
علوم كفر الشيخ رياضة 302 
تجارة انتساب موجه القاهرة 302 
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302 
تربية بنها 301.5 
تجارة العريش 301.5 
تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5 
تجارة انتساب موجه طنطا 301.5 
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5 
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5 
تربية طنطا 301 
تجارة مدينة السادات 300.5 
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5 
علوم المنصورة رياضة 300.5 
زراعة عين شمس 300.5 
تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5 
تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5 
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300 
تجارة انتساب موجه بور سعيد 300 
تجارة انتساب موجه بنها 300 
زراعة الإسكندرية 300 
علوم حلوان رياضة 299.5 
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5 
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5 
آثار و لغات مطروح 299.5 
زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5 
تجارة انتساب موجه أسوان 299 
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299 
تجارة انتساب موجه أسيوط 299 
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299 
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299 
تجارة انتساب موجه السويس 298.5 
تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5 
تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5 
فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5 
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5 
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5 
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298 
آثار جنوب الوادي 298 
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298 
تربية كفر الشيخ 298 
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298 
تجارة انتساب موجه العريش 298 
علوم دمياط رياضة 297.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5 
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 
تربية الإسكندرية 297 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297 
علوم السويس رياضة 296.5 
زراعة الإسكندرية رياضة 296 
فنون جميلة (فنون) المنصورة 296 
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296 
تربية دمنهور 295.5 
علوم بور سعيد رياضة 295.5 
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295 
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5 
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5 
زراعة طنطا 294.5 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5 
علوم الفيوم رياضة 294.5 
معهد فني صحى رياضه امبابة 294 
زراعة الزقازيق 294 
تربية عين شمس 293.5 
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5 
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5 
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293 
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293 
آثار سوهاج 292.5 
علوم بني سويف رياضة 292.5 
علوم أسوان رياضة 292.5 
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5 
تربية مطروح 292.5 
تربية السويس 292.5 
حقوق انتساب موجه أسوان 292 
آداب القاهرة 292 
تربية مدينة السادات 292 
تربية دمياط 292 
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5 
زراعة كفر الشيخ 291.5 
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291 
تربية المنيا 291 
فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5 
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5 
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290 
زراعة القاهرة رياضة 290 
حقوق الزقازيق 289.5 
زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5 
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5 
المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5 
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289 
زراعة بنها بمشتهر 289 
معهد فني صحى رياضه اسوان 289 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288 
فنون جميلة (فنون) أسيوط 288 
حقوق الفيوم 288 
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5 
زراعة جنوب الوادي 287.5 
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5 
حقوق أسيوط 287.5 
زراعة الفيوم 287 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287 
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5 
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5 
فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5 
زراعة سوهاج 286.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286 
زراعة عين شمس رياضة 286 
علوم أسيوط رياضة 286 
العلوم الزراعية البيئية العريش 286 
زراعة بني سويف 285.5 
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 
آداب انتساب موجه القاهرة 285.5 
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5 
تربية الاقصر 285.5 
تربية الفيوم 285 
آداب العريش 285 
تربية أسوان 284.5 
زراعة مطروح بفوكه 284.5 
تربية جنوب الوادي بالغردقة 284 
دار العلوم الفيوم 284 
زراعة المنيا 283.5 
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5 
تربية بنات عين شمس 283.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5 
تربية أسيوط 283 
زراعة أسيوط 283 
زراعة الوادي الجديد 283 
تربية حلوان 283 
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5 
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5 
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5 
حقوق المنصورة 282 
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282 
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5 
حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5 
تربية العريش 281.5 
علوم المنيا رياضة 281 
تربية بني سويف 281 
حقوق بني سويف 280.5 
حقوق القاهرة 280.5 
آداب عين شمس 280.5 
تربية الوادي الجديد 280.5 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5 
تربية جنوب الوادي 279.5 
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5 
حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5 
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5 
حقوق انتساب موجه بني سويف 279 
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279 
تربية سوهاج 279 
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279 
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5 
آداب بنها 278 
علوم بنات عين شمس رياضة 278 
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5 
آداب حلوان 277.5 
حقوق الإسكندرية 277.5 
آداب الإسكندرية 277 
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277 
حقوق انتساب موجه القاهرة 277 
دار العلوم المنيا 277 
آداب انتساب موجه عين شمس 277 
حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5 
دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5 
علوم العريش رياضة 276.5 
دار العلوم أسوان 275.5 
آداب انتساب موجه حلوان 275.5 
تربية عين شمس رياضة 275.5 
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275 
حقوق عين شمس 275 
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275 
آداب المنصورة 275 
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275 
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275 
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج  275 
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله  275 
آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5 
دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5 
حقوق طنطا 274 
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274 
آداب انتساب موجه بنها 274 
علوم الوادي الجديد رياضة 274 
معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5 
آداب بنات عين شمس 273 
حقوق حلوان 273 
تربية الإسكندرية رياضة 273 
علوم سوهاج رياضة 273 
آداب المنوفية بشبين الكوم 273 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية 273 
ثروة سمكية السويس 272.5 
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5 
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 
آداب الفيوم 272.5 
حقوق انتساب موجه حلوان 272 
حقوق بنها 272 
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272 
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271 
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271 
حقوق المنوفية بشبين الكوم 271 
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271 
حقوق انتساب موجه طنطا 270.5 
حقوق انتساب موجه بنها 270.5 
آداب الزقازيق 270.5 
آداب و علوم إنسانية السويس 270.5 
آداب طنطا 270.5 
حقوق مدينة السادات 270 
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270 
زراعة كفر الشيخ رياضة 270 
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270 
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270 
آداب انتساب موجه المنصورة 269.5 
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5 
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5 
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5 
آداب انتساب موجه الفيوم 269.5 
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5 
آداب أسوان 269 
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269 
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269 
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269 
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269 
آداب كفر الشيخ 269 
تربية (طفولة) كفر الشيخ 269 
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269 
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5 
آداب دمنهور 268.5 
آداب بور سعيد 268.5 
تربية حلوان رياضة 268 
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268 
آداب بني سويف 268 
آداب انتساب موجه الزقازيق 268 
آداب انتساب موجه طنطا 267.5 
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5 
آداب دمياط 267.5 
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5 
علوم الاقصر رياضة 267.5 
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267 
آداب انتساب موجه دمنهور 267 
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5 
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5 
تربية الزقازيق رياضة 266.5 
آداب جنوب الوادي 266.5 
آداب انتساب موجه العريش 266.5 
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266 
آداب انتساب موجه أسوان 266 
آداب انتساب موجه دمياط 266 
آداب الوادي الجديد 266 
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266 
آداب انتساب موجه بني سويف 266 
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266 
آداب انتساب موجه بور سعيد 266 
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5 
آداب المنيا 265.5 
تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5 
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5 
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5 
آداب سوهاج 265 
تربية طفولة مبكرة المنصورة 265 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265 
علوم جنوب الوادي رياضة 265 
آداب أسيوط 265 
آداب انتساب موجه أسيوط 265 
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265 
معهد فني صحى رياضه سوهاج 265 
زراعة دمياط رياضة 265 
زراعة الزقازيق رياضة 265 
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265 
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265 
زراعة الفيوم رياضة 265 
زراعة بنها رياضة بمشتهر 265 
زراعة المنصورة رياضة 265 
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265 
آداب انتساب موجه سوهاج 265 
آداب انتساب موجه المنيا 265 
زراعة أسيوط/ رياضة 265

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