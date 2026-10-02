أسعار الزيت اليوم..تراجع جديد في زيت عباد الشمس والذرة وهذه قيمة العبوة

تراجعت أسعار زيت الطعام اليوم في الأسواق المصرية، مع انخفاض متوسط أسعار عدد من الأنواع مقارنة بالمستويات السابقة، وفق أحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويأتي سعر الزيت اليوم ضمن أكثر أسعار السلع الغذائية التي تحظى باهتمام المواطنين، نظرًا لكون زيت الطعام من المنتجات الأساسية داخل كل منزل، مع اختلاف السعر بحسب نوع الزيت والعلامة التجارية وحجم العبوة ومكان البيع.

سعر زيت عباد الشمس اليوم

سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 97 جنيهًا، وفق البيانات الحكومية المنشورة، مع تراجع ملحوظ مقارنة بالسعر السابق.

وتراوحت أسعار لتر زيت عباد الشمس في الأسواق بين نحو 60 و121 جنيهًا، بحسب العلامة التجارية ونوع المنتج ومنفذ البيع.

ويعني اختلاف الأسعار بين الحد الأدنى والأعلى أن السعر الذي يدفعه المستهلك قد يختلف من محل إلى آخر، لذلك من المهم مقارنة الأسعار قبل شراء العبوة.

سعر زيت عباد الشمس سلايت

وبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 102 جنيه للتر، مسجلًا انخفاضًا قدره نحو 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق.

وتراوحت أسعار اللتر في الأسواق بين 80 و125 جنيهًا، وفقًا للبيانات المتاحة.

ويختلف السعر النهائي للعبوة بحسب مكان الشراء والعروض التجارية والعلامة التجارية، لذلك لا يمثل المتوسط المعلن سعرًا موحدًا في جميع المنافذ.

سعر زيت الذرة اليوم

أما زيت الذرة، فسجل متوسط سعر اللتر نحو 117 جنيهًا.

وتراوحت أسعار لتر زيت الذرة في الأسواق بين 90 و145 جنيهًا، بحسب نوع المنتج والعلامة التجارية ومنفذ البيع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض متوسط سعر الزيت مقارنة بالأسعار السابقة، في إطار التحركات التي شهدتها أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

سعر زيت الذرة كريستال

وسجل متوسط سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 124 جنيهًا، بانخفاض بلغ نحو جنيهين مقارنة بالسعر السابق.

وتراوحت الأسعار المتداولة للتر بين 90 و145 جنيهًا، مع اختلاف السعر من منفذ بيع إلى آخر.

وتشير البيانات إلى أن أسعار الزيوت لا تتحرك بالوتيرة نفسها بين جميع العلامات التجارية، إذ قد تسجل بعض الأصناف انخفاضًا بينما تتحرك أصناف أخرى في اتجاه مختلف.

أسعار الزيت التمويني

وبالنسبة إلى الزيت التمويني، تتوافر عبوات بأحجام مختلفة ضمن منظومة السلع التموينية.

ويبلغ سعر عبوة الزيت التمويني سعة 1.5 لتر نحو 56 جنيهًا، بينما يصل سعر عبوة 800 مللي إلى 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي إلى نحو 27 جنيهًا.

وتوفر الأحجام المختلفة خيارات متعددة للمواطنين وفق احتياجاتهم، بعيدًا عن أسعار الزيوت المطروحة في الأسواق الحرة.

لماذا تختلف أسعار الزيت في الأسواق؟

ويرجع تفاوت أسعار زيت الطعام إلى عدد من العوامل، من بينها نوع الزيت، والعلامة التجارية، وحجم العبوة، إلى جانب مكان البيع والعروض التي تقدمها المنافذ التجارية.

كما أن متوسطات الأسعار الصادرة عن بوابة الأسعار الحكومية لا تعني بالضرورة وجود سعر واحد ثابت في جميع المحال، إذ يمكن أن تختلف الأسعار الفعلية بين منطقة وأخرى.

أسعار الزيت الخام

وشهدت أسعار بعض أنواع الزيوت الخام أيضًا تحركات خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجعت أسعار زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع، إلى جانب انخفاض أسعار بعض الزيوت المستخدمة في الصناعة.

وتشير بيانات منشورة إلى وصول سعر زيت الصويا الخام إلى نحو 56 ألف جنيه للطن، بينما سجل زيت الذرة المكرر نحو 62 ألف جنيه للطن، ووصل زيت عباد الشمس المكرر إلى نحو 63 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم للمستهلك

وبحسب أحدث البيانات المتاحة، جاءت أبرز متوسطات أسعار الزيت اليوم كالتالي:

لتر زيت عباد الشمس: 97 جنيهًا في المتوسط.

في المتوسط. لتر زيت عباد الشمس سلايت: 102 جنيه في المتوسط.

في المتوسط. لتر زيت الذرة: 117 جنيهًا في المتوسط.

في المتوسط. لتر زيت الذرة كريستال: 124 جنيهًا في المتوسط.

في المتوسط. عبوة الزيت التمويني 1.5 لتر: 56 جنيهًا .

. عبوة الزيت التمويني 800 مللي: 30 جنيهًا .

. عبوة الزيت التمويني 700 مللي: 27 جنيهًا.

وتظل الأسعار قابلة للاختلاف من مكان إلى آخر وفقًا للعلامة التجارية وحجم العبوة والعروض المتاحة، لذلك يفضل التأكد من السعر المعلن لدى منفذ البيع قبل الشراء.