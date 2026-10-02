سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. ارتفاع غير مسبوق

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.



وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن



ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.



ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم وهي كالتالي:



فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6986 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6120 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5244 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 4077 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50,085 جنيهًا.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)