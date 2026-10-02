مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.. فرنسا ضد إيطاليا وبلجيكا أمام تركيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، إلى ملاعب أوروبا وعدد من الدول حول العالم، لمتابعة مجموعة من مباريات اليوم التي تجمع بين منتخبات قوية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب عدد من المواجهات الودية الدولية.

وتشهد مباريات اليوم الجمعة العديد من المواجهات المرتقبة، وفي مقدمتها مباراة فرنسا ضد إيطاليا، التي تعد واحدة من أبرز قمم الجولة، بالإضافة إلى مباراة بلجيكا ضد تركيا، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة نتائج المباريات وتشكيلات المنتخبات المشاركة.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

تقام اليوم الجمعة مجموعة من المباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وتبدأ المواجهات في توقيتات مختلفة على مدار اليوم، وفقًا للجدول التالي:

كازاخستان ضد مولدوفا: 5:00 مساءً.

5:00 مساءً. قبرص ضد أرمينيا: 7:00 مساءً.

7:00 مساءً. لاتفيا ضد الجبل الأسود: 7:00 مساءً.

7:00 مساءً. بلجيكا ضد تركيا: 9:45 مساءً.

9:45 مساءً. فرنسا ضد إيطاليا: 9:45 مساءً.

9:45 مساءً. المجر ضد جورجيا: 9:45 مساءً.

9:45 مساءً. أوكرانيا ضد إيرلندا الشمالية: 9:45 مساءً.

9:45 مساءً. البوسنة والهرسك ضد السويد: 9:45 مساءً.

9:45 مساءً. بولندا ضد رومانيا: 9:45 مساءً.

9:45 مساءً. جزر فاروه ضد سلوفاكيا: 9:45 مساءً.

وتحظى مباريات الساعة 9:45 مساءً باهتمام خاص، في ظل وجود أكثر من مواجهة قوية في التوقيت نفسه، وعلى رأسها القمة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإيطاليا.

فرنسا ضد إيطاليا.. قمة مرتقبة في دوري الأمم الأوروبية

تعد مباراة فرنسا وإيطاليا من أبرز مباريات اليوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخبان في مواجهة أوروبية قوية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لما يمتلكه المنتخبان من تاريخ حافل في كرة القدم الأوروبية والعالمية، إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في صفوف كل منتخب.

وتسعى الجماهير إلى معرفة موعد مباراة فرنسا وإيطاليا اليوم، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ونتيجة المباراة فور انطلاقها وانتهائها.

بلجيكا ضد تركيا.. مواجهة قوية الليلة

وفي مباراة أخرى ضمن أبرز مواجهات دوري الأمم الأوروبية اليوم، يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره التركي في تمام الساعة 9:45 مساءً.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة المواجهات التي تشهدها منافسات اليوم، وسط تطلعات من المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل أهمية كل مباراة في مشوار المنافسة.

مواعيد المباريات الودية اليوم الجمعة

لا تقتصر مباريات اليوم على منافسات دوري الأمم الأوروبية، إذ تشهد الملاعب أيضًا عددًا من المباريات الودية الدولية، وجاءت مواعيدها كالتالي:

الصين ضد فلسطين: 2:35 ظهرًا.

2:35 ظهرًا. موريشيوس ضد سريلانكا: 9:00 مساءً.

9:00 مساءً. الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا: 9:00 مساءً.

9:00 مساءً. كوريا الجنوبية ضد فنزويلا: 9:00 مساءً.

وتوفر هذه المواجهات فرصة للمنتخبات المشاركة لاختبار عدد من اللاعبين والخطط الفنية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا

ومن المنتظر أن يدخل منتخب فرنسا مباراة إيطاليا بتشكيل يضم عددًا من أبرز عناصره، وجاء التشكيل المتوقع وفقًا للمعطيات الواردة كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: بيير كالولو، جيريمي جاكيه، ماكسينس لكروا، أندي ضيوف.

خط الوسط: ماجنيس أكليوش، إدواردو كامافينجا، لوكاس دا كونها.

خط الهجوم: ديزيري دوي، استيبان ليبول، برادلي باركولا.

ويترقب جمهور المنتخب الفرنسي ظهور هذه المجموعة في التشكيل الأساسي، خاصة مع أهمية مواجهة إيطاليا، بينما ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق المباراة للتعرف على التشكيل الرسمي والاختيارات النهائية للجهاز الفني.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026

وتقدم «مباريات اليوم» مجموعة متنوعة من المواجهات، سواء على مستوى دوري الأمم الأوروبية أو المباريات الودية، ما يجعل الجمعة 2 أكتوبر 2026 يومًا حافلًا لعشاق كرة القدم.

وتتركز الأنظار بشكل خاص على مباراة فرنسا ضد إيطاليا ومباراة بلجيكا ضد تركيا، إلى جانب باقي مواجهات دوري الأمم الأوروبية، مع متابعة مستمرة لنتائج المباريات وتطوراتها على مدار اليوم.

ومن المقرر أن تتواصل المنافسات الكروية بمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية والدولية، وسط اهتمام بموعد كل مباراة والتشكيلات الرسمية والنتائج التي ستسفر عنها مواجهات اليوم.