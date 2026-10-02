سعر الدولار اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.



ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم



ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سجل سعر الشراء 52.40 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.50 جنيه.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي (ABK)

بلغ سعر الشراء 52.35 جنيه.

ووصل سعر البيع إلى 52.45 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سجل سعر الشراء 52.30 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.40 جنيه.

سعر الدولار في اتش اس بي سي (HSBC)

سجل سعر الشراء 52.27 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

سعر الدولار في الأهلي المصري (NBE)

جاء سعر الشراء بنحو 52.27 جنيه.

سجل سعر البيع 52.37 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي (AIB)

بلغ سعر الشراء 52.27 جنيه.

ووصل سعر البيع إلى 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر (BM)

وصل سعر الشراء 52.27 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

سعر الدولار في الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الشراء 52.27 جنيه.

ووصل سعر البيع إلى 52.37 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد (UB)

بلغ سعر الشراء 52.27 جنيه.

سجل سعر البيع 52.37 جنيه.

سعر الدولار في العربي الأفريقي (AAIB)

جاء سعر الشراء بنحو 52.27 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك نكست (NXT)

سجل سعر الشراء 52.27 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل (Faisal)

بلغ سعر الشراء 52.27 جنيه.

ووصل سعر البيع إلى 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB )

سجل سعر الشراء 52.26 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.36 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة (Al Baraka)

بلغ سعر الشراء 52.25 جنيه.

ووصل سعر البيع إلى 52.35 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان (HDB)

سجل سعر الشراء 52.25 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.35 جنيه.