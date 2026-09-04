العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم



ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الشراء إلى 51.07 جنيه، وسجل سعر البيع 51.17 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الشراء 50.88 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 50.98 جنيه.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي

سجل سعر الشراء 50.88 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الشراء إلى 50.88 جنيه، وسجل سعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الشراء 50.88 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 50.98 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الشراء 50.88 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

وصل سعر الشراء إلى 50.88 جنيه، وسجل سعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بلغ سعر الشراء 50.91 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 51.01 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الشراء 50.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.00 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الشراء إلى 50.88 جنيه، وسجل سعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الشراء 50.88 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 50.98 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الشراء 50.88 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.98 جنيه.

سعر الدولار في بنك نكست

جاء سعر الشراء بنحو 50.90 جنيه، بينما سجل سعر البيع 51.00 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

وصل سعر الشراء إلى 50.87 جنيه، وسجل سعر البيع 50.97 جنيه.