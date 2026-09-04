تقديرًا لمسيرتهم المهنية.. تكريم عاملين وقيادات بهيئة المحطات النووية ممن انتهت خدمتهم

أقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حفلًا لتكريم عدد من قياداتها والعاملين بها ممن انتهت مدة خدمتهم، تقديرًا لما قدموه من جهود وإسهامات خلال مسيرتهم المهنية، وذلك بحضور الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قياداتها والعاملين بها.



تكريم عاملين وقيادات بهيئة المحطات النووية ممن انتهت خدمتهم



وأكد الدكتور شريف حلمي، خلال الحفل، أن تكريم أبناء الهيئة يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والتقدير والعرفان بالجميل، واعترافًا بما قدمه المكرمون من جهود مخلصة أسهمت في دعم مسيرة الهيئة وتعزيز قدراتها المؤسسية على مدار سنوات خدمتهم.

وقال إن مسيرة المكرمين المهنية وما اكتسبوه من خبرات تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات هو نتاج تضافر جهود أجيال متعاقبة من أبناء الهيئة وتراكم الخبرات والمعارف، بما أسهم في ترسيخ العمل المؤسسي ودعم أهداف الهيئة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة على أن انتهاء مدة الخدمة لا يعني نهاية العطاء، وإنما يمثل بداية لمرحلة جديدة يستمر خلالها التواصل وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن ما يمتلكه المكرمون من خبرات عملية وتخصصية يمثل رصيدًا مهمًا للهيئة وللأجيال الجديدة من العاملين.

كما أشاد بما اتسمت به مسيرة المكرمين من التزام وتفانٍ وتحمل للمسؤولية، مؤكدًا أن تقدير جهود العاملين والوفاء لعطائهم يمثلان قيمة راسخة في ثقافة العمل داخل الهيئة، ويعكسان حرصها على تقدير كل من أسهم بجهده وخبرته في مسيرتها.



من جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم للدكتور شريف حلمي وقيادات الهيئة على تنظيم حفل التكريم، مؤكدين اعتزازهم بالانتماء إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وما تمثله من صرح وطني يضطلع بدور محوري في تنفيذ المشروع النووي المصري.

ويعكس الحفل حرص الهيئة على تعزيز التواصل بين مختلف أجيال العاملين، وترسيخ قيم الانتماء والوفاء والتقدير، إلى جانب الحفاظ على جسور التواصل مع أبنائها ممن انتهت مدة خدمتهم، بما يدعم نقل الخبرات وتعزيز الذاكرة المؤسسية واستمرارية مسيرة العمل الوطني.

وفي ختام الحفل، قدم الدكتور شريف حلمي شهادات التكريم للمكرمين، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم ومسيرتهم المهنية، وسط أجواء اتسمت بالمودة والتقدير والاعتزاز، واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية.