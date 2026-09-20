سعر الدولار اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. تراجع 10 إلى 15 قرشًا في البنوك

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، بقيم تراوحت بين 10 و15 قرشًا، مقارنة بمستوياتها في بداية التعاملات، ليسجل سعر العملة الأمريكية مستويات أقل من 52 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك.

ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الصرف، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام المواطنين والمستثمرين وقطاعات الأعمال المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراجعًا بنحو 11 قرشًا، ليصل في نهاية تعاملات اليوم إلى 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار في البنكين قد سجل في بداية التعاملات نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، ما يعكس انخفاضًا قدره 11 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

ويعد البنكان من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، لذلك تحظى أسعار الدولار المعلنة لديهما بمتابعة واسعة على مدار اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB، تراجع سعر الدولار بنحو 13 قرشًا، ليسجل في ختام تعاملات اليوم 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل في البنك التجاري الدولي في وقت سابق 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، قبل أن ينخفض بنحو 13 قرشًا في ختام التعاملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية انخفاضًا بنحو 13 قرشًا، ليصل إلى 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

وكان سعر العملة الأمريكية في البنك قد سجل نحو 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، قبل أن يتراجع خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا الانخفاض ضمن حركة التراجع التي شهدتها أسعار الدولار في عدد من البنوك المحلية بنهاية تعاملات الأحد.

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل الدولار في بنك البركة انخفاضًا بقيمة 10 قروش، ليصل في نهاية التعاملات إلى 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار في البنك قد بلغ في وقت سابق 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، قبل أن يسجل التراجع الجديد بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، انخفض سعر الدولار بنحو 13 قرشًا، ليسجل 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

وكانت العملة الأمريكية قد سجلت في البنك نحو 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، ما يعكس انخفاضًا قدره 13 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

ويعد السعر المسجل في كريدي أجريكول من بين المستويات الأقل للدولار بين الأسعار الواردة في البنوك محل المتابعة اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 15 قرشًا، ليسجل في نهاية تعاملات الأحد 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل في البنك نحو 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، قبل أن ينخفض بقيمة 15 قرشًا في نهاية التعاملات.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وبحسب الأسعار المعلنة في نهاية تعاملات اليوم، جاءت مستويات الدولار في البنوك التي شملها التقرير على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع. بنك البركة: 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع. كريدي أجريكول: 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

ويستمر سعر الدولار في البنوك المصرية في التحرك على مدار اليوم وفقًا لتغيرات السوق المصرفية، مع اختلاف الأسعار المعلنة من بنك إلى آخر بحسب آليات التسعير وحركة التعاملات.