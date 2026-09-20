إسراء أردوغان تحتفل بهاتريك محمد صلاح في قمة الدوري التركي

احتفلت إسراء أردوغان، ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتألق النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليواصل تقديم مستويات قوية مع طرابزون سبور، ويؤكد حضوره كأحد أبرز نجوم المسابقة منذ انطلاق الموسم.

محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري التركي

ونجح محمد صلاح في استعادة بريقه خلال الفترة الأخيرة، بعدما ساهم بصورة مباشرة في تحسين نتائج طرابزون سبور، الذي حقق انتصارًا عريضًا على حساب جالاتا سراي في واحدة من أبرز مباريات الدوري التركي.

وبفضل الثلاثية التي سجلها في شباك جالاتا سراي، رفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليعتلي صدارة قائمة هدافي المسابقة، ويواصل مطاردة الأرقام القياسية خلال تجربته الجديدة مع الفريق التركي.

وجاءت ثلاثية صلاح في مباراة شهدت سيطرة واضحة من طرابزون سبور، الذي تمكن من حسم القمة بنتيجة كبيرة أمام أحد أبرز منافسيه، وسط احتفالات جماهيرية واسعة داخل المدرجات وخارج الملعب.

ابنة أردوغان تحتفل بأهداف محمد صلاح

ولم تقتصر أصداء تألق محمد صلاح على جماهير طرابزون سبور، إذ ظهرت إسراء أردوغان، ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي تتفاعل مع أهداف النجم المصري خلال المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إسراء أردوغان برفقة أفراد من عائلتها وهم يحتفلون بأهداف محمد صلاح، في مشهد حظي باهتمام واسع عقب انتهاء المباراة.

وأظهرت اللقطات تفاعل إسراء وعائلتها مع مجريات اللقاء، خاصة خلال الأهداف الثلاثة التي سجلها قائد منتخب مصر، والتي أسهمت في قيادة طرابزون سبور إلى انتصار كبير برباعية نظيفة.

علاقة عائلة أردوغان بمدينة طرابزون

وترتبط عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة طرابزون بعلاقة خاصة، إذ تعود جذور العائلة إلى المنطقة، كما تُعد المدينة من الأماكن المرتبطة بتاريخ الرئيس التركي.

وولد رجب طيب أردوغان في 26 فبراير عام 1954، وقضى جانبًا من طفولته في محافظة ريزا، التي تنحدر منها أسرته، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى إسطنبول.

وسبق لأردوغان أن تحدث في مناسبات مختلفة عن ظروف نشأته وحياته في طفولته، مشيرًا إلى أنه عاش ظروفًا اقتصادية صعبة، واضطر في سن مبكرة إلى بيع بعض المنتجات والمأكولات لمساعدة أسرته.

فيديو احتفال إسراء أردوغان بهاتريك محمد صلاح

وانتشر مقطع الفيديو الخاص باحتفال إسراء أردوغان وعائلتها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الاحتفاء بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح خلال المباراة.

وأصبح اسم النجم المصري حاضرًا بقوة في التغطية الإعلامية للدوري التركي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك جالاتا سراي، ليمنح فريقه طرابزون سبور فوزًا عريضًا ويعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة التألق خلال المباريات المقبلة، ومساعدة طرابزون سبور على المنافسة بقوة في الدوري التركي، في ظل البداية اللافتة التي قدمها اللاعب على المستوى التهديفي.