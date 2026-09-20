روساتوم تستعرض في معرض "إينوبروم. الهند" الدولي للصناعة حلولًا تكنولوجية لتوسيع التعاون

شاركت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، في المعرض الدولي للصناعة "إينوبروم. الهند"، الذي أُقيم في نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2026. وخلال الجولة الرسمية في أرجاء المعرض، اطّلع أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، على أبرز إنجازات التعاون الممتد لسنوات بين روسيا والهند في مجال الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة، والتي استعرضها كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير قطاع التطوير والأعمال الدولية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية.

واطّلع الوزيران على أكثر أنواع المفاعلات الروسية تطورًا وكفاءة، وهو مفاعل VVER-1200، من خلال نموذج لمحطة نوفوفورونيج للطاقة النووية، عُرض في جناح المؤسسة، وفي منطقة منتجات السيادة التكنولوجية، استعرض كيريل كوماروف آفاق توسيع نطاق التعاون في مجالات التصنيع الاضافي، والمواد المركبة، والحلول الرقمية واللوجستية.

صرح كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير قطاع التطوير والأعمال الدولية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية: "تواصل الهند تطوير قطاع الطاقة النووية، وتضع هدفًا طموحًا يتمثل في زيادة قدرتها النووية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047. وتساهم "روساتوم" بالفعل بشكل عملي في تحقيق هذا الهدف، إذ إنها الشركة الأجنبية الوحيدة التي تقوم بإنشاء محطة للطاقة النووية في الهند.

وتعمل وحدتا الطاقة في محطة كودانكولام للطاقة النووية بصورة مستقرة، فيما توجد أربع وحدات طاقة أخرى في مراحل مختلفة من التنفيذ، ونظرًا إلى حجم الهدف الذي حددته الهند، فإننا على استعداد لتقديم مجموعة واسعة من الحلول النووية الحديثة لشركائنا، بدءًا من وحدات الطاقة الكبيرة القدرة وصولًا إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة. وفي الوقت نفسه، تتجاوز شراكتنا بكثير نطاق الطاقة النووية، لتشمل الطب النووي، والتصنيع الاضافي، والمواد المركبة، والخدمات اللوجستية. وأنا على ثقة من أن التقنيات الروسية ستسهم في تعزيز السيادة التكنولوجية للهند".

كما شارك كيريل كوماروف في البرنامج التجاري للمنتدى، حيث تحدث خلال الجلسة العامة الرئيسية بعنوان "تعزيز الشراكة التجارية والصناعية الروسية-الهندية – نحو تعاون قائم على الاكتفاء الذاتي"، وكذلك خلال الجلسة المشتركة مع اتحاد الصناعات الهندية بعنوان "الهند–روسيا: التعاون التجاري، والشراكات الاستراتيجية، والفرص الجديدة".

وفي إطار الحوار التجاري الروسي-الهندي، شدد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، على ضرورة الانتقال من الاتفاقات إلى التعاون الصناعي العملي، ودعا الشركات الروسية إلى تطوير عمليات الإنتاج في الهند، والاستفادة من الإمكانات الصناعية للبلاد، والكوادر المؤهلة، والفرص التي تتيحها مبادرة "صُنع في الهند" . (Made in India)

إضافةً إلى ذلك، شارك ممثلو شركة متخصصة في تكامل حلول التصنيع الإضافي في جلسة بعنوان ”التصنيع الإضافي: مسار جديد لتطوير الشراكة الروسية-الهندية“، حيث ناقشوا إمكانية تطوير منظومة متكاملة للتصنيع الإضافي بشكل مشترك، واستعرض المشاركون كيفية مساهمة التصنيع الإضافي في خفض تكلفة المعدات للمستخدمين النهائيين بنسبة تصل إلى 40%، إلى جانب حالات عملية لتوطين المعدات والنتائج الأولية لمشروعات مماثلة في منشأة إنتاج تابعة لشريك هندي.

كما شاركوا خبراتهم بشأن سبل تطوير سلسلة القيمة المتكاملة بصورة مشتركة، بدءًا من توريد المعدات وإنشاء مراكز متخصصة في التصنيع الإضافي بنظام تسليم مفتاح، وصولًا إلى نقل التكنولوجيا وتوطين المعدات.

وعقدت شركة Rosatom Metalltech LLC، التابعة لقسم الوقود والمعادن في "روساتوم"، جلسة بعنوان ” المعادن والمواد الحيوية: فرص جديدة للتعاون الصناعي، “ وناقش المشاركون التعاون الصناعي في إنتاج المغناطيسات الأرضية النادرة، وتطوير طلب موحد على منتجات المعادن الأرضية النادرة، وإجراءات الدعم الحكومي، وجذب الاستثمارات لتطوير قدرات إنتاجية جديدة.

كما استعرض خبراء المعادن في " روساتوم" ، خلال المائدة المستديرة ”روسيا والهند: التعاون في صناعة الصلب “، أربعة مجالات للمنتجات يمكن التعاون فيها مع الشركاء الهنود، وهي: التيتانيوم، والزركونيوم، والهافنيوم، والكالسيوم.

وعلى هامش المعرض، وقّع المركز الهندسي والتقني”جيت“، التابع لشركة "روساتوم سيرفيس" ضمن قسم الطاقة الكهربائية في "روساتوم"، اتفاقية توزيع مع شركة Syngient Technologies الهندية لمنصة Repeat Vision البرمجية، وهي منصة من الجيل الجديد للتصميم والنمذجة المتكاملة للأنظمة الصناعية المعقدة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية EM Services، تنص على التعاون متبادل المنفعة في قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات التحول الرقمي لمحطات الطاقة، وصيانة مرافق الطاقة وإعادة تأهيلها وتحديثها.

ووقّع معهد “جيريدميت”، التابع للمجمع الكيميائي والهندسي في القسم العلمي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، عقدًا مع شركة Alt Metals Private Limited الهندية لإنشاء منشأة تجريبية لإنتاج التيتانيوم الإسفنجي.

كما استعرض جناح "روساتوم" حلولًا تعتمد على الألياف الزجاجية وألياف الكربون لتخزين ونقل الغاز الطبيعي المضغوط، وحلًا محمولًا للقياس بالليزر، ومحاكيًا تفاعليًا للطاقة. وحظيت التطورات في مجال الطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد والإنتاج المحلي باهتمام خاص.

كما شهد الجناح عرض أول ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد مصنع في الهند، بتصميم روسي، تم تصنيعه في منشأة تابعة لشريك هندي حيث بدأ توطين إنتاج الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد الروسية في الهند هذا العام، ما ساهم في خفض تكلفة المعدات للعملاء في السوق المحلية بنسبة 40%، وحصول الشركة على صفة”صنع في الهند“. (Made in India)

علما أن "إينوبروم. الهند" هي منصة لتطوير التعاون الدولي في مجال التقنيات الصناعية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الأعمال في الهند، التي تُعد واحدة من أكبر اقتصادات العالم وأكثرها ديناميكية ونموًا.

وفي الهند، يتمثل المشروع الرئيسي للتعاون الروسي-الهندي في المجال النووي في إنشاء محطة كودانكولام للطاقة النووية. ويُنفذ مشروع محطة كودانكولام في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية في الهند، وُقعت في 20 نوفمبر 1988، وملحقها المؤرخ في 21 يونيو 1998، وتم ربط وحدتي الطاقة الأولى والثانية في محطة كودانكولام بشبكة الكهرباء الوطنية في الهند عامي 2013 و2016، على التوالي، وهما أقوى وحدتي طاقة نووية في الهند، وحتى أبريل 2026، أنتجت الوحدتان خلال فترة تشغيلهما أكثر من 132 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتمثل وحدات الطاقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المرحلتين الثانية والثالثة من محطة كودانكولام، وتعمل بمفاعلات VVER-1000، وبعد دخول وحدات الطاقة الست جميعها حيز التشغيل، ستوفر محطة كودانكولام للطاقة النووية جزءًا كبيرًا من احتياجات ولاية تاميل نادو من الكهرباء، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، إلى جانب ولايات أخرى ستُوزع إليها الكهرباء المنتجة.

ويعمل حاليًا في العالم ست وحدات طاقة تعتمد على مفاعلات VVER-1200، منها أربع وحدات في روسيا ووحدتان في بيلاروسيا. كما يجري إنشاء وحدات VVER-1200 في بنغلاديش والمجر ومصر والصين وتركيا، وقد اختارت كازاخستان النوع نفسه من المفاعلات، وتقترح روسيا على الهند مواصلة التعاون في المجال النووي من خلال إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية في البلاد باستخدام هذا النوع من المفاعلات.

وفي أبريل 2026، قام قسم الوقود في "روساتوم"، الذي يطور ضمن هيكله قطاع أعمال "التصنيع الاضافي"، بتوريد جهاز RusBeam 2800 للطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد إلى الهند. وتم تنفيذ العقد بعد فوز "روساتوم" في مناقصة دولية، ويمثل هذا التوريد أول شحنة لطابعة ثلاثية الأبعاد من إنتاج "روساتوم" إلى الخارج البعيد.

وستسهم الأجزاء كبيرة الحجم المطبوعة باستخدام هذه الطابعة في تسريع تطوير النماذج الأولية وتصنيع الهياكل الخاصة بمركبة الفضاء الهندية المستقبلية "جاغانيان"، ومحطتي الفضاء "بهاتيا أنتاريكش" و"تشاندرايان"، ويؤكد اختيار العميل الهندي لتقنيات "روساتوم" المستوى المرتفع من القدرة التنافسية للحلول الروسية في السوق العالمية، وتوافقها مع أكثر المعايير الدولية صرامة.