تموين بنى سويف: تحرير 490 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندس محمد محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي تمت خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2026 ،عن تحرير 490 محضرًا، تضمنت 296 مخالفة للمخابز البلدية، و 59 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 51 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و5 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 41 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و27 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وفي استجابة لشكوى بشأن الاشتباه في خلط المنتجات بمياه داخل بعض محطات الوقود، تم تشكيل حملة تموينية للمرور على المحطات محل الشكاوى، حيث استعانت الحملة بالمختصين والجهات الفنية المعنية لفحص المنتجات البترولية وأخذ الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقتها وسلامتها، وأسفرت أعمال الفحص عن سلامة المنتجات البترولية وعدم وجود مخالفات، وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على استمرار الرقابة على محطات الوقود وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتحقق منها حفاظًا على حقوق المستهلكين.

كما نفذت إدارة تموين بندر بني سويف بالتعاون مع الرقابة التموينية حملة لمتابعة الحالة التموينية وجودة وسلامة السلع المعروضة، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، شملت محضرًا لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط والتحفظ على 10 كجم لحوم منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة.

كما نفذت إدارة تموين بندر بني سويف بالتعاون مع الرقابة التموينية حملة لمتابعة الحالة التموينية وجودة وسلامة السلع المعروضة، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، شملت محضرًا لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط والتحفظ على 10 كجم لحوم منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة