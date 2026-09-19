عدد سكان مصر يتجاوز 109.5 مليون نسمة..زيادة مليون نسمة خلال 262 يومًا

ارتفع عدد سكان مصر بالداخل إلى نحو 109.5 مليون نسمة، وفق أحدث بيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤشر جديد على استمرار الزيادة السكانية خلال عام 2026.

وأعلنت الساعة السكانية أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و540 ألفًا و965 نسمة، ليسجل عدد السكان زيادة قدرها مليون نسمة خلال 262 يومًا فقط.

عدد سكان مصر يرتفع مليون نسمة في أقل من 9 أشهر

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 108 ملايين و540 ألفًا و965 نسمة في الأول من يناير 2026.

وبذلك يكون عدد السكان قد ارتفع بنحو مليون نسمة خلال 262 يومًا، أي في فترة تقل عن 9 أشهر، ليصل إجمالي عدد سكان مصر بالداخل إلى أكثر من 109.5 مليون نسمة وفق أحدث قراءة للساعة السكانية.

وكان عدد سكان مصر قد سجل حاجز 109 ملايين نسمة في 9 مايو 2026، قبل أن يواصل الارتفاع خلال الأشهر التالية، متجاوزًا حاجز 109.5 مليون نسمة في سبتمبر الجاري.

القاهرة تتصدر المحافظات من حيث عدد السكان

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى من حيث عدد السكان خلال سبتمبر 2026، بإجمالي يبلغ نحو 10.5 مليون نسمة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز التالي، بعدد سكان يقترب من 9.9 مليون نسمة، بينما احتلت محافظة الشرقية المرتبة التالية بنحو 8.2 مليون نسمة.

وجاء ترتيب المحافظات الأعلى من حيث عدد السكان على النحو التالي:

القاهرة: نحو 10.5 مليون نسمة.

الجيزة: نحو 9.9 مليون نسمة.

الشرقية: نحو 8.2 مليون نسمة.

الدقهلية: نحو 7.3 مليون نسمة.

البحيرة: نحو 7.2 مليون نسمة.

المنيا: نحو 6.7 مليون نسمة.

القليوبية: نحو 6.4 مليون نسمة.

سوهاج: نحو 6.1 مليون نسمة.

الإسكندرية: نحو 5.7 مليون نسمة.

الغربية: نحو 5.6 مليون نسمة.

عدد سكان المحافظات في أحدث بيانات 2026

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفاوتًا ملحوظًا في أعداد السكان بين مختلف المحافظات المصرية.

وسجل عدد سكان أسيوط نحو 5.4 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان المنوفية نحو 4.9 مليون نسمة، ووصل عدد سكان الفيوم إلى نحو 4.3 مليون نسمة.

كما سجلت كل من كفر الشيخ وقنا وبني سويف نحو 3.8 مليون نسمة لكل محافظة.

وفي محافظات الصعيد وجنوب مصر، بلغ عدد سكان أسوان نحو 1.7 مليون نسمة، بينما سجلت الأقصر نحو 1.5 مليون نسمة.

أما دمياط فسجلت نحو 1.7 مليون نسمة، وبلغ عدد سكان الإسماعيلية نحو 1.5 مليون نسمة.

محافظات القناة وسيناء الأقل من حيث عدد السكان

وبحسب أحدث البيانات، بلغ عدد سكان السويس نحو 818 ألف نسمة، بينما سجلت بورسعيد نحو 806.4 ألف نسمة.

ووصل عدد سكان مطروح إلى نحو 606.6 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان شمال سيناء نحو 481.5 ألف نسمة، وسجلت البحر الأحمر نحو 422.1 ألف نسمة.

وجاءت الوادي الجديد بعدد سكان يبلغ نحو 278.2 ألف نسمة، بينما سجلت جنوب سيناء نحو 120.7 ألف نسمة، لتكون الأقل من حيث عدد السكان وفق الأرقام المشار إليها.

عدد سكان مصر زاد 95 مليون نسمة خلال قرن

وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الارتفاع الكبير الذي شهده عدد سكان مصر خلال المائة عام الماضية.

ووفق البيانات، ارتفع عدد سكان مصر بنحو 95 مليون نسمة خلال قرن، إذ زاد عدد السكان بنحو 22.5 مليون نسمة خلال الفترة من عام 1927 حتى عام 1976، وهي فترة امتدت لنحو 50 عامًا.

في المقابل، شهدت السنوات الخمسون الأخيرة زيادة أكبر في أعداد السكان، إذ ارتفع عدد السكان بنحو 72.4 مليون نسمة خلال الفترة من عام 1976 حتى عام 2026.

وتوضح هذه الأرقام حجم التغير الديموغرافي الذي شهدته مصر خلال العقود الأخيرة، مع استمرار ارتفاع إجمالي عدد السكان ووصوله إلى مستويات قياسية جديدة.

عدد سكان مصر يعادل سكان 14 دولة أوروبية

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن وصول عدد سكان مصر إلى نحو 109.5 مليون نسمة يعادل إجمالي عدد سكان 14 دولة أوروبية في عام 2035، وفق الأرقام المشار إليها في بيانات الجهاز.

وتضم قائمة الدول الأوروبية هولندا، التي يقدر عدد سكانها بنحو 18.8 مليون نسمة، وبلجيكا بنحو 12.2 مليون نسمة، والسويد بنحو 10.9 مليون نسمة، والتشيك بنحو 10.8 مليون نسمة.

كما تشمل سويسرا واليونان بنحو 9.8 مليون نسمة لكل منهما، والنمسا بنحو 9.5 مليون نسمة.

وتضم القائمة كذلك الدنمارك بنحو 6.1 مليون نسمة، والنرويج بنحو 5.8 مليون نسمة، وفنلندا بنحو 5.7 مليون نسمة، وأيرلندا بنحو 5.4 مليون نسمة.

وتشمل الدول أيضًا كرواتيا بنحو 3.6 مليون نسمة، ولوكسمبورج بنحو 800 ألف نسمة، وأيسلندا بنحو 400 ألف نسمة.

استمرار ارتفاع عدد سكان مصر

وتعكس القراءة الجديدة للساعة السكانية استمرار الزيادة في عدد سكان مصر خلال عام 2026، بعدما تجاوز إجمالي عدد السكان بالداخل حاجز 109 ملايين نسمة في مايو الماضي، ثم تخطى 109.5 مليون نسمة في سبتمبر.

وتعد بيانات الساعة السكانية من المؤشرات التي ترصد التغير المستمر في أعداد السكان داخل مصر، وتوفر صورة محدثة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي بين المحافظات المختلفة.