مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف  تختتم برنامج الإسعافات الأولية والإنعاش القلبى

تحت مظلة مبادرة "أنا مُتعلّم مدى الحياة":

اختتمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، فعاليات البرنامج التدريبي للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، والذي نظمته من خلال إدارة الأداء الرياضي على مدار يومين، بنادي المعلمين وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونسكو ووزارة الشباب والرياضة، وتفعيلًا للمبادرة القومية «أنا متعلم مدى الحياة»، وبهدف رفع كفاءة العاملين في مجال الإصابات ومسؤولي ومشرفي حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.

ويأتي تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تحت الإشراف العام للسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، من خلال فريق اليونسكو بديوان عام محافظة بني سويف، برئاسة الدكتورة هند أحمد رئيس الفريق، وعضوية الدكتور مصطفى أبو اليزيد، ومنسق المشروعات والتقارير محمد طه، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما يأتي تنفيذ البرنامج التدريبي ضمن حرص وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببني سويف على تعزيز معدلات الأمان والسلامة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتأهيل العاملين في مجال الإصابات بالهيئات التابعة للمديرية بصورة دورية، بما يضمن جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها رواد المنشآت والرياضيون.

حيث تم تنفيذ فعاليات البرنامج تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وإشراف السيد هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ أحمد حمد مدير إدارة الأداء الرياضي، والدكتور إرميا وديع صموئيل منسق المبادرة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل الفوري والسريع مع حالات الإصابات والغرق، والسيطرة على المواقف الطارئة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للرواد والرياضيين داخل المنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر للعاملين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وحاضر في البرنامج الدكتور محمد حسين رئيس قسم علوم الصحة بكلية العلوم الرياضية، إلى جانب مشرفي هيئة الإسعاف، حيث تناولت المحاضرات الطرق الحديثة للتعامل مع حوادث حمامات السباحة والتعامل الآمن مع المصابين، والخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوى، وكيفية استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب عند اللزوم، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع حالات الاختناق والنزيف والكسور الناتجة عن الحوادث المائية.

وفي ختام فعاليات اليوم الثاني والأخير، تم منح المشاركين الشهادات الدالة على إتمام البرنامج التدريبي بنجاح، واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور الجماعية التذكارية، تأكيدًا على أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين، بما يسهم في توفير بيئة شبابية ورياضية أكثر أمنًا وسلامة.