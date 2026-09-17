أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 في مصر

تصدرت أسعار البنزين والسولار الجمعة 18 سبتمبر 2026 في مصر اهتمامات المواطنين وأصحاب السيارات، بالتزامن مع استمرار متابعة أسعار الوقود في محطات التموين، إلى جانب أسعار أسطوانات الغاز المنزلي وغاز تموين السيارات.

وتشهد أسعار البنزين والسولار حالة من الاستقرار وفق أحدث الأسعار المتاحة، دون الإعلان عن تحريك جديد للأسعار الحالية، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وسجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، في حين وصل سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

يحرص المواطنون بشكل مستمر على معرفة أسعار الوقود المعلنة، خاصة مع ارتباطها المباشر بتكاليف استخدام السيارات والنقل والخدمات.

وجاءت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 وفق المستويات السعرية الحالية على النحو التالي:

سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

20.75 جنيه للتر. سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

22.25 جنيه للتر. سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

24 جنيهًا للتر. سعر السولار: 20.50 جنيه للتر.

20.50 جنيه للتر. سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر.

وتعد هذه الأسعار من أبرز المعلومات الخدمية التي يبحث عنها المواطنون يوميًا، خاصة أصحاب السيارات والسائقين والعاملين في أنشطة النقل والشحن.

كم سجل سعر بنزين 95 اليوم؟

بلغ سعر بنزين 95 اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 نحو 24 جنيهًا للتر، وفق الأسعار الحالية الواردة في البيانات محل التقرير.

ويأتي بنزين 95 ضمن أنواع الوقود المستخدمة في السيارات التي تتطلب هذا النوع من البنزين، لذلك يحرص مالكو المركبات على متابعة سعره بصورة مستمرة، خصوصًا مع أي أخبار تتعلق بقرارات تسعير المنتجات البترولية.

كم سجل سعر بنزين 92 اليوم؟

سجل سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 نحو 22.25 جنيه للتر، وفق آخر الأسعار المتاحة.

ويحظى بنزين 92 باهتمام واسع من أصحاب السيارات، باعتباره أحد أنواع البنزين الرئيسية المتداولة في محطات تموين السيارات، كما يمثل سعر اللتر عاملًا مباشرًا في تحديد تكلفة تشغيل المركبات والتنقل.

سعر بنزين 80 اليوم الجمعة

بلغ سعر بنزين 80 اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 نحو 20.75 جنيه للتر، وفق التسعيرة الحالية.

ويعد بنزين 80 من أسعار الوقود التي تحظى بمتابعة يومية من جانب المواطنين، حيث يهتم أصحاب السيارات بمعرفة السعر المعلن للتر قبل التوجه إلى محطات الوقود، خاصة في ظل ارتباط أسعار البنزين بتكاليف الاستخدام اليومية.

سعر السولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سجل سعر السولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 نحو 20.50 جنيه للتر، مع استمرار استقرار السعر وفق أحدث البيانات المتاحة.

ويحظى السولار بأهمية كبيرة في السوق المحلية، نظرًا لاستخدامه في وسائل النقل والعديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب ارتباطه بعمليات نقل البضائع والشحن، وهو ما يجعل أي تغيير في سعره محل متابعة من المواطنين وأصحاب الأعمال.

أسعار أسطوانات الغاز المنزلي اليوم

وبجانب أسعار البنزين والسولار، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، باعتبارها من السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للأسر.

وسجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا، وفق الأسعار الواردة في البيانات محل التقرير.

وتختلف متابعة أسطوانات الغاز بحسب احتياجات الأسر والاستخدامات المختلفة، إلا أنها تظل ضمن أبرز الأسعار التي يبحث عنها المواطنون بالتزامن مع متابعة أسعار الوقود.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

بلغ سعر غاز تموين السيارات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 نحو 13 جنيهًا للمتر، وفق السعر الحالي الوارد في البيانات محل التقرير.

ويأتي سعر الغاز ضمن قائمة أسعار الوقود التي يتابعها مالكو السيارات، إلى جانب أسعار بنزين 80 و92 و95 والسولار، خاصة عند حساب تكاليف تشغيل المركبات والانتقال بصورة يومية.

جدول أسعار الوقود اليوم في مصر

يمكن توضيح أسعار الوقود الحالية في مصر وفق البيانات المتاحة على النحو التالي:

المنتج السعر الحالي بنزين 80 20.75 جنيه للتر بنزين 92 22.25 جنيه للتر بنزين 95 24 جنيهًا للتر السولار 20.50 جنيه للتر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر أسطوانة الغاز 12.5 كجم 275 جنيهًا أسطوانة الغاز 25 كجم 550 جنيهًا

تأثير أسعار البنزين والسولار على الأسواق

ترتبط أسعار الوقود بصورة مباشرة بعدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها النقل والشحن، كما تدخل تكلفة الوقود ضمن عناصر تشغيل العديد من الأنشطة.

ويحظى سعر السولار بأهمية خاصة في هذا السياق بسبب استخدامه في عمليات النقل وتحريك البضائع، بينما يرتبط البنزين بصورة أكبر بتكلفة تشغيل السيارات الخاصة وبعض وسائل النقل.

ومن ثم، فإن متابعة أسعار البنزين والسولار لا تقتصر على أصحاب السيارات فقط، وإنما تمتد إلى قطاعات أخرى تتابع أي تغييرات في أسعار المنتجات البترولية وانعكاساتها المحتملة على تكاليف التشغيل.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري، مع الإشارة إلى توفير الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء.

وتختص اللجنة بمتابعة تطورات أسعار المنتجات البترولية وفق آلية التسعير المعمول بها، بينما تستمر الأسعار الحالية للبنزين والسولار وغاز تموين السيارات عند المستويات المعلنة، وفق أحدث البيانات الواردة في التقرير.

لماذا يبحث المواطنون عن أسعار البنزين والسولار؟

تزداد أهمية معرفة أسعار البنزين والسولار اليوم بسبب ارتباط الوقود بالحياة اليومية للمواطنين، سواء من خلال تكلفة تموين السيارات أو مصروفات النقل والتنقل.

كما يهتم السائقون وأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية بمتابعة الأسعار، خاصة أن الوقود يمثل أحد عناصر التكلفة في قطاعات النقل والشحن والخدمات.

وتأتي متابعة أسعار الوقود اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 في ظل استمرار مستويات الأسعار الحالية، حيث سجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر، وفق أحدث الأسعار المتاحة.