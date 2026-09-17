تفاصيل صفقة انتقال خوان بيزيرا من الزمالك إلى شباب أهلي دبي.. وموقف الزمالك من إعادة بيعه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى صفوف نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي رحيل بيزيرا عن الزمالك بعد موسم قضاه اللاعب داخل النادي، بعدما انضم إلى صفوف الفريق في صيف عام 2025 قادمًا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، قبل أن يصبح أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق.

الزمالك يحدد تفاصيل المقابل المالي لصفقة بيزيرا

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك وضع عددًا من البنود الخاصة بطريقة سداد المقابل المالي لانتقال خوان بيزيرا إلى شباب أهلي دبي.

وفي حال تأخر شباب أهلي دبي في إرسال مبلغ 3 ملايين دولار، قيمة مقدم صفقة انتقال اللاعب، يحصل نادي الزمالك على 5 ملايين دولار كاش، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

كما يتضمن الاتفاق حصول الزمالك على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، وهو ما يمنح النادي الأبيض فرصة لتحقيق استفادة مالية إضافية من أي انتقال جديد للاعب البرازيلي.

نسبة الزمالك من إعادة بيع خوان بيزيرا

وينص الاتفاق على حصول نادي الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع خوان بيزيرا، وذلك بعد خصم مبلغ الـ5 ملايين دولار التي سددها شباب أهلي دبي كقيمة للصفقة.

وبذلك يحصل النادي الأبيض على نسبته من قيمة المبلغ المتبقي بعد خصم الـ5 ملايين دولار، وفقًا للبنود المالية المتفق عليها بين الزمالك والنادي الإماراتي.

وتعد نسبة إعادة البيع من أبرز البنود الخاصة بصفقة انتقال بيزيرا، خاصة مع إمكانية انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر مستقبلًا.

أولوية الزمالك في حالة وصول عرض مصري

ويتضمن الاتفاق أيضًا بندًا يمنح الزمالك الأولوية في حالة وصول عرض من أحد الأندية المصرية للتعاقد مع خوان بيزيرا.

وفي هذه الحالة، يتم إبلاغ نادي الزمالك بقيمة العرض المقدم لضم اللاعب، وفي حال عدم تمكن النادي الأبيض من دفع القيمة المطلوبة، يصبح من حق خوان بيزيرا الانتقال إلى أي نادٍ آخر، وفقًا للاتفاق المبرم.

ويحافظ هذا البند على حق الزمالك في معرفة قيمة العروض المصرية التي قد تصل إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك

وانضم خوان ألفينا بيزيرا إلى الزمالك في صيف 2025 قادمًا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، في صفقة قدرت قيمتها بنحو مليون و800 ألف يورو، ووقع اللاعب عقدًا مع القلعة البيضاء يمتد حتى عام 2029.

وشارك الجناح البرازيلي مع الزمالك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

وساهم بيزيرا خلال فترة وجوده مع الزمالك في تحقيق بطولة الدوري المصري، كما وصل الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.

خوان بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك

وكان خوان بيزيرا قد أصدر بيانًا قدم خلاله اعتذاره إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا تقديره للنادي وجماهيره، مع تمسكه في الوقت نفسه برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد اللاعب استعداده لقبول أي عقوبات قد يوقعها عليه نادي الزمالك، في ظل تمسكه بموقفه ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج القلعة البيضاء.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية لانتقال خوان بيزيرا إلى شباب أهلي دبي، خاصة ما يتعلق بقيمة الصفقة، وطريقة السداد، ونسبة إعادة البيع التي سيحصل عليها النادي الأبيض مستقبلًا.

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