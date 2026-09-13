غادة عبد الرازق تعتذر عن مسلسل عشماوي.. القصة الكاملة وتفاصيل الأزمة مع محمد رمضان

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد اعتذارها عن المشاركة في مسلسل «عشماوي»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وجاء قرار اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي ليطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء عدم استكمالها المفاوضات الخاصة بالعمل، خاصة أن اسمها ارتبط خلال الفترة الماضية بالمسلسل، قبل أن يتم الإعلان عن اعتذارها بشكل مفاجئ.

وزادت حالة الجدل بعد الإعلان عن مشاركة المخرج محمد سامي في مسلسل «عشماوي» كضيف شرف، بالتزامن مع اعتذار غادة عبد الرازق، وهو ما دفع البعض إلى الربط بين الأمرين، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بأن مشاركة محمد سامي كانت سببًا في اعتذار الفنانة عن العمل.

غادة عبد الرازق تعتذر عن مسلسل عشماوي

اعتذرت غادة عبد الرازق عن المشاركة في بطولة مسلسل «عشماوي»، الذي يستعد محمد رمضان لتقديمه في موسم رمضان 2027، لتنتهي بذلك مفاوضات مشاركتها في العمل.

وكان ارتباط اسم غادة عبد الرازق بالمسلسل قد أثار اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، قبل أن يأتي قرار الاعتذار ليفتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن أسباب عدم مشاركتها في المشروع الدرامي الجديد.

ولم تعلن غادة عبد الرازق، حتى الآن، بشكل رسمي عن السبب المباشر وراء اعتذارها عن المسلسل، وهو ما يجعل التفسيرات المتداولة في هذا الشأن مجرد اجتهادات وتكهنات، ولا يمكن اعتبارها سببًا مؤكدًا للانسحاب.

محمد سامي ضيف شرف في مسلسل عشماوي

تزامن اعتذار غادة عبد الرازق مع إعلان المخرج بيتر ميمي مشاركة المخرج محمد سامي في مسلسل «عشماوي»، ولكن ليس كمخرج للعمل، وإنما كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل.

وكشف بيتر ميمي عن مشاركة محمد سامي من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن الإعلان عن باقي نجوم العمل من اختصاص شركة الإنتاج والقناة.

وقال بيتر ميمي في منشوره إن محمد سامي سيشارك في المسلسل كممثل ضيف شرف، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يعلن عن أي نجم آخر ضمن فريق العمل، باعتبار أن الأمر يخص شركة الإنتاج والقناة.

وتأتي مشاركة محمد سامي في «عشماوي» في ظل ترقب الجمهور لمعرفة القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، خاصة مع استعداد العمل للمنافسة في موسم رمضان 2027.

هل اعتذرت غادة عبد الرازق بسبب محمد سامي؟

أثار توقيت اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي، بالتزامن مع الكشف عن مشاركة محمد سامي، تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرجع جانب من هذه التكهنات إلى وجود خلافات قديمة بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي، تعود إلى سنوات سابقة، وارتبطت بشكل خاص بتجربة مسلسل «حكاية حياة»، وهو ما جعل البعض يعتقد أن مشاركة سامي في العمل ربما كانت أحد العوامل وراء قرار الاعتذار.

لكن حتى الآن، لا توجد تصريحات رسمية من غادة عبد الرازق تؤكد أن مشاركة محمد سامي في مسلسل «عشماوي» كانت السبب وراء اعتذارها، وبالتالي لا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشرة بين الأمرين.

ارتباط غادة عبد الرازق بأعمال درامية أخرى

في المقابل، ظهرت تفسيرات أخرى لاعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل «عشماوي»، من بينها ارتباطها بأكثر من مشروع درامي خلال الفترة المقبلة.

وتشير التكهنات إلى أن الفنانة لديها ارتباطات فنية أخرى مع المنتج ممدوح شاهين، وهو ما قد يكون دفعها إلى إعادة ترتيب جدول أعمالها والاعتذار عن بعض المشروعات، ومن بينها مسلسل «عشماوي».

ويظل هذا التفسير أيضًا ضمن التكهنات المتداولة، في ظل عدم صدور بيان رسمي من الفنانة يوضح بالتفصيل أسباب اعتذارها عن المسلسل.

محمد رمضان يعلق على اعتذار غادة عبد الرازق

من جانبه، أثار الفنان محمد رمضان حالة جديدة من الجدل بعد تعليقه على الأنباء المتداولة بشأن اعتذار غادة عبد الرازق عن المشاركة في مسلسل «عشماوي».

وكتب محمد رمضان تعليقًا مقتضبًا عبر صفحته، قال فيه: «الباب يفوت جمل»، وهو التعليق الذي فتح بابًا واسعًا للتأويلات بين متابعيه.

وربط البعض بين تعليق محمد رمضان واعتذار غادة عبد الرازق، معتبرين أن العبارة تحمل إشارة إلى عدم تأثر المسلسل بغيابها، بينما رأى آخرون أن التعليق مختصر ولا يمكن الاعتماد عليه لتحديد موقف محمد رمضان أو معرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتذارها.

موعد عرض مسلسل عشماوي في رمضان 2027

ومن المقرر أن ينافس مسلسل «عشماوي» في موسم دراما رمضان 2027، ويأتي العمل ضمن المشروعات الدرامية التي يترقب الجمهور تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود محمد رمضان في البطولة وإعلان مشاركة محمد سامي كضيف شرف.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن باقي أسماء فريق العمل، إلى جانب تفاصيل القصة والشخصيات وموعد بدء التصوير، فضلًا عن الإعلان عن القنوات والمنصات التي ستعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل.

وبذلك، تظل أسباب اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن، بينما تستمر التكهنات بشأن ما إذا كان القرار مرتبطًا بتعارض المواعيد وارتباطها بأعمال أخرى، أم أن مشاركة محمد سامي كضيف شرف كان لها دور في الأمر، خاصة في ظل الخلافات السابقة بين الطرفين.

وفي انتظار أي توضيح رسمي من غادة عبد الرازق أو الجهة المنتجة، يبقى المؤكد أن مسلسل «عشماوي» يواصل التحضير لموسم رمضان 2027، وسط اهتمام كبير من الجمهور بكشف تفاصيل العمل وباقي أبطاله.