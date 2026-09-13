مجانًا وبدون تغيير العداد.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. يبحث كثير من المواطنين عن طريقة تحويل العداد الكودى إلى قانونى 2026، خاصة أصحاب الوحدات الراغبين فى تقنين أوضاع عقاراتهم والانتقال إلى المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وفى هذا التقرير، نستعرض شروط تحويل العداد الكودى إلى قانونى، والأوراق المطلوبة، وخطوات تقديم الطلب، وحقيقة فرض رسوم على التحويل أو الحاجة إلى استبدال العداد الحالى.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانونى؟

يمكن للمشترك الذى استوفى إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، ويمتلك مستندًا رسميًا يثبت تقنين وضع العقار، التقدم إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة لتحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

ويتيح تحويل العداد الكودى إلى قانونى للمشترك الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة المطبق على العدادات الكودية.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني2026

تشمل أبرز الشروط والإجراءات اللازمة لتحويل العداد الكودى إلى قانونى ما يلى:

الانتهاء من إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

تقديم مستند رسمى صادر عن الجهة المختصة يفيد تقنين وضع العقار.

تقديم طلب رسمى إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة.

استيفاء المستندات المطلوبة واعتمادها من الجهات المختصة.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودى إلى قانوني

يجب على المواطن تجهيز عدد من المستندات عند تقديم طلب التحويل، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة عقد ملكية الوحدة أو مستند يثبت حق الانتفاع.

صورة عقد تركيب العداد الكودى.

مستند رسمى يفيد إتمام إجراءات التصالح أو تقنين وضع العقار.

ما مستندات التصالح المطلوبة لتحويل العداد؟

يمكن الاستعانة بعدد من المستندات الرسمية لإثبات تقنين أوضاع العقار، ومن بينها:

شهادة إدخال المرافق الصادرة عن الجهة المختصة.

نموذج «7» الخاص بإجراءات التصالح.

نموذج «8» النهائى الدال على إتمام التصالح.

نموذج «10» لمن سبق حصوله عليه، وفقًا للقواعد المعمول بها.

وتساعد هذه المستندات شركة توزيع الكهرباء فى التحقق من الوضع القانونى للعقار واستكمال إجراءات تحويل العداد.

خطوات تحويل العداد الكودى إلى قانوني

يمكن تقديم طلب تحويل العداد الكودى إلى قانونى من خلال الخطوات التالية:

1. تجهيز المستندات المطلوبة.

2. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.3

. تقديم طلب تحويل العداد من كودى إلى قانونى.

4 إرفاق مستندات الملكية والتصالح المطلوبة.

5. انتظار مراجعة الطلب واستكمال إجراءات تعديل الوضع القانونى للعداد.

هل يتطلب تحويل العداد الكودى تغيير العداد؟

لا يستلزم تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى بالضرورة استبدال جهاز العداد الموجود، إذ يمكن أن تقتصر الإجراءات على تعديل الوضع القانونى للمشترك وتحديث بيانات العداد فى قاعدة بيانات شركة الكهرباء، ما لم توجد أسباب فنية تستدعى استبداله.

وبذلك يظل العداد مسبق الدفع المستخدم كما هو فى الحالات التى لا تحتاج إلى تغيير فنى، مع تعديل صفته القانونية لدى شركة الكهرباء.

هل تحويل العداد الكودى إلى قانونى مجانى؟

بحسب البيانات الواردة فى الموضوع، يتم تحويل العداد الكودى إلى قانونى دون رسوم أو مصروفات إضافية فى الحالات المستوفية للشروط، على أن ينتقل المشترك بعد تقنين وضع العداد إلى المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.

ما الفرق بين العداد الكودى والعداد القانونى؟

يختلف نظام المحاسبة فى العداد الكودى عن العداد القانوني؛ إذ تتم محاسبة العداد الكودى وفق تعريفة موحدة، بينما يخضع العداد القانونى لنظام شرائح استهلاك الكهرباء.

ولهذا يهتم أصحاب العدادات الكودية بإتمام إجراءات التحويل، خصوصًا بعد تقنين أوضاع العقار واستيفاء المستندات والشروط المطلوبة.