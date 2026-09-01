عداد الكهرباء الكودي,العداد الكودي,طريقة حساب الاستهلاك بعد تقنين العداد الكودي وتحويله إلى قانوني,الكهرباء ,

يبحث أصحاب العدادات الكودية عن تفاصيل تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى 2026، وطريقة احتساب استهلاك الكهرباء بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، خاصة مع تطبيق نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة على العدادات الكودية، ورغبة المواطنين فى الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العداد الكودى الخاص بالمواطن الذى استوفى شروط تقنين وضعه يتم التعامل معه وفق نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، وذلك اعتبارًا من ورود بيانات المواطن واعتماد موقفه على المنظومة الحكومية المختصة.

طريقة حساب استهلاك الكهرباء بعد تقنين العداد الكودي

تقضى التعليمات الجديدة بتغيير أسلوب المحاسبة على استهلاك الكهرباء للمواطن الذى أنهى إجراءات تقنين وضعه، بحيث لا يستمر احتساب الاستهلاك بالتعريفة الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية، وإنما تتم محاسبته وفق شرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية.

وتستهدف هذه الخطوة توحيد آلية المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وإنهاء التعامل مع المواطن الذى استوفى إجراءات التصالح باعتباره صاحب عداد كودى مؤقت، تمهيدًا لتحويل العلاقة إلى وضع قانونى مرتبط باسم المشترك.

هل يجب التوجه إلى شركة الكهرباء فور ظهور البيانات؟

أوضحت وزارة الكهرباء أن ظهور اسم المواطن وبياناته على بوابة الخدمات الحكومية لا يعنى ضرورة التوجه فى اليوم نفسه أو بشكل فورى إلى شركة توزيع الكهرباء.

ويمكن للمواطن التوجه إلى إدارة الكهرباء التابعة له فى الوقت المناسب، لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسمه.

وبعد استكمال المستندات والإجراءات، يتم إنهاء التعامل على العداد باعتباره عدادًا كوديًا، وتحويل وضع المشترك إلى علاقة قانونية مرتبطة باسمه.

ما الفرق بين محاسبة العداد الكودى والعداد القانونى؟

يختلف نظام المحاسبة على العداد الكودى عن نظام العداد القانونى، إذ يتم احتساب استهلاك الكهرباء فى العداد الكودى للمبانى غير المتصالح عليها وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا، أى 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المختلفة.

أما بعد تقنين وضع العقار وتحويل العداد إلى الوضع القانونى، فيتم احتساب الاستهلاك وفق شرائح الكهرباء المعتمدة للعدادات القانونية.

من يحق له تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى؟

يمكن للمشترك الذى استكمل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء التقدم لتحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى، بعد تقديم ما يثبت تقنين وضع العقار إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة أو العقار.

ويتيح هذا الإجراء للمشترك الانتقال من نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء المطبق على العدادات القانونية.

شروط تحويل العداد الكودى إلى قانونى 2026

تشمل أبرز الشروط والإجراءات المطلوبة:

الانتهاء من إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

تقديم مستند رسمى صادر من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح أو إثبات الموقف القانونى للعقار.

التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها المنطقة.

تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات تعديل الوضع القانونى للعداد.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودى إلى قانوني

يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من المستندات، من بينها:

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذى يثبت حق الانتفاع.

صورة من عقد تركيب العداد الكودى.

مستند رسمى يفيد بإتمام إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

المستندات الدالة على تقنين وضع العقار، وفقًا لحالة كل مشترك.

مستندات إثبات تقنين أوضاع العقار

يمكن إثبات بدء أو انتهاء إجراءات التصالح من خلال عدد من المستندات الرسمية، ومنها:

شهادة إدخال المرافق الصادرة من الجهة المختصة.

نموذج «7» الخاص بالتصالح.

نموذج «8» النهائى الدال على إتمام التصالح.

نموذج «10» للمواطنين الذين سبق لهم الحصول عليه، حيث يظل ساريًا ومعتمدًا قانونيًا، ولا يلزم استبداله بنموذج آخر.

خطوات تحويل العداد الكودى إلى قانوني

يمكن للمواطن استكمال إجراءات التحويل من خلال الخطوات التالية:

1. تجهيز المستندات المطلوبة لإثبات تقنين وضع العقار.2. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.3. تقديم طلب تحويل العداد من كودى إلى قانونى.4. إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.5. انتظار مراجعة البيانات والمستندات واستكمال الإجراءات.6. تعديل الوضع القانونى للمشترك وربط عقد توريد الكهرباء باسمه بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

هل تحويل العداد الكودى إلى قانونى يحتاج إلى تغيير العداد؟

لا يستلزم تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى تغيير العداد الحالى، إذ يظل العداد مسبق الدفع كما هو، بينما يتركز الإجراء على تعديل الوضع القانونى للمشترك وتحديث بياناته لدى شركة توزيع الكهرباء.

هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودى إلى قانونى؟

وبحسب التعليمات المشار إليها، يتم تحويل العداد الكودى إلى الوضع القانونى دون سداد رسوم أو مصروفات إضافية للتحويل، وبعد استكمال الإجراءات يستفيد المشترك من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار التيسير على المواطنين الذين بادروا إلى تقنين أوضاعهم، والعمل تدريجيًا على إنهاء منظومة العدادات الكودية وتحويلها إلى علاقات تعاقدية قانونية، بما يحفظ حقوق المواطن وشركات توزيع الكهرباء.