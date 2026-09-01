وقعت شركة إنفنيتي باور، أكبر شركة أفريقية متخصصة في الطاقة المتجددة، وحسن علام للمرافق للطاقة، وهي ذراع التطوير في مجال الطاقة المتجددة التي أسستها شركة حسن علام للمرافق، اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع رأس شقير لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في محافظة البحر الأحمر بمصر.

«نقل الكهرباء» توقع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع رياح رأس شقير مع إنفنيتي باور وحسن علام

وتمثل الاتفاقية محطة رئيسية في تطوير أحد مشروعات طاقة الرياح واسعة النطاق، وخطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

ووقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية شراء الطاقة مع تحالف إنفنيتي باور وحسن علام، فيما مثّل التحالف خلال مراسم التوقيع المهندس ناير فؤاد ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور و رئيس مجلس إدارة شركة رأس شقير لطاقة الرياح.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والمهندسة حميدة الصانع، رئيس قطاع مشروعات القطاع الخاص للطاقات المتجددة، من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمشاركة هشام الجمل، رئيس العلاقات الحكومية بشركة إنفنيتي باور، والمهندس عمر حسني، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة حسن علام، والمهندس مختار ابو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا بشركة إنفنيتي باور بما يعكس الدعم القوي من مختلف الأطراف والأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 143 كيلومتراً مربعاً في رأس شقير ضمن منطقة خليج السويس، التي تعد من أقوى ممرات الرياح في مصر.

ومن خلال الاستفادة من موارد الرياح المتميزة في المنطقة وتحويلها إلى طاقة موثوقة على نطاق واسع، سيضيف المشروع قدرة توليد متجددة تبلغ 1 جيجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في دعم منظومة طاقة أكثر أماناً وتنوعاً.

وعند بدء التشغيل، من المتوقع أن يولد مشروع رأس شقير لطاقة الرياح ما يكفي من الكهرباء النظيفة لتلبية احتياجات أكثر من 1.2 مليون منزل مصري، إلى جانب تفادي أكثر من 1.36 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يدعم طموحات مصر في مجال الطاقة النظيفة وأهدافها طويلة الأجل لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتحدد اتفاقية شراء الطاقة الإطار الذي ستشتري بموجبه الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من المشروع، بما يمثل خطوة رئيسية في مسار تطويره. ويجمع مشروع رأس شقير، الذي تطوره إنفنيتي باور وحسن علام للمرافق للطاقة، بين قدرات محلية راسخة في مجال التطوير وخبرات إقليمية واسعة في قطاع الطاقة المتجددة، للمضي قدماً في تنفيذ مشروع يحظى بأهمية استراتيجية على المستوى الوطني.

ويعكس توقيع الاتفاقية الزخم المتواصل الذي يشهده برنامج الطاقة المتجددة في مصر، والدور المحوري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في حشد الاستثمارات اللازمة لمشروعات البنية التحتية واسعة النطاق في قطاع الطاقة. كما يدعم المشروع أهداف الدولة طويلة الأجل لزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الكثافة الكربونية لقطاع الكهرباء.

صرّح عمرو علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة: "يجسد مشروع رأس شقير حجم الطموح المطلوب لتسريع مسار تحول قطاع الطاقة في مصر. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة واسعة النطاق، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم أهداف الدولة طويلة الأجل لخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن خلال حسن علام للمرافق للطاقة، نواصل تطوير مشروعات استراتيجية تسهم في دعم نمو مصر وتلبية احتياجاتها من الطاقة على مدى أجيال مقبلة."

ومن جانبه، قال محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: "نتوجه بالشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية على دعمها المستمر لقطاع الطاقة المتجددة، وجهودها في توفير بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع الحيوي.

ويمثل مشروع رأس شقير لطاقة الرياح خطوة مهمة نحو تحقيق هدف إنفنيتي باور للوصول إلى 10 جيجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2032 "

وأضاف المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "نتقدم بالشكر إلى الحكومة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء على التزامهما بدعم طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال تعاوننا مع حسن علام للمرافق للطاقة، نمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الذي سيسهم في توفير كهرباء نظيفة لأكثر من مليون منزل مصري، كما يسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني."



وقال عمر حسني، الرئيس التنفيذي للتطوير لقطاع الطاقة والمياه في شركة حسن علام للمرافق: "يمثل توقيع اتفاقية شراء الطاقة خطوة محورية في المضي قدماً بمشروع رأس شقير.

ويجمع المشروع بين موارد رياح متميزة وموقع استراتيجي وحجم يتيح له تقديم مساهمة ملموسة في دعم الشبكة القومية للكهرباء، ويؤكد الوصول إلى هذه المحطة بالتعاون مع إنفنيتي باور والشركة المصرية لنقل الكهرباء ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الشراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص حول أولويات وطنية واضحة".

ويعزز مشروع رأس شقير لطاقة الرياح مكانة مصر باعتبارها إحدى الأسواق الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، كما يؤكد الدور المتنامي لمشروعات طاقة الرياح واسعة النطاق في دعم توليد كهرباء موثوقة ومنخفضة الكربون.