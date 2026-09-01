صندوق إعانات الطوارئ يصرف 2.59 مليار جنيه للعمال.. إليك التفاصيل

إعانات الطوارئ للعمال.. يواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف الدعم للعاملين بالمنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات، إذ بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 2 مليار و592 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة، بحسب ما أعلن وزير العمل حسن رداد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، والذي استعرض أحدث مؤشرات الإعانات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشآت المستفيدة، إلى جانب الأوضاع المالية للصندوق وآليات صرف الدعم وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعمله.

ويرصد الموجز في هذه السطور أحدث مؤشرات الإعانات التي قدمها صندوق إعانات الطوارئ للعمال حتى نهاية أغسطس الماضي.

اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال

111 مليون جنيه إعانات للعمال خلال 7 أشهر

بلغت قيمة الإعانات التي صرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 111 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا داخل 5 منشآت.

استعرض الاجتماع حجم الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت التي تقرر صرف إعانات لها، وآليات الصرف في الحالات التي تستوجب الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها.

وزير العمل: الصندوق يساند العمال خلال الأزمات

قال وزير العمل حسن رداد إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يواصل أداء دوره في مساندة العاملين بالمنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات، من خلال توفير الدعم اللازم لهم، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل.

أضاف أن ما يقدمه الصندوق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير أوجه الدعم والمساندة للعمال في أوقات الأزمات والتحديات، والتدخل لمساندة العاملين بالمنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية.

وأوضح أن دعم المنشآت في مواجهة الظروف الطارئة يساعدها على تجاوز تلك الظروف واستعادة نشاطها، بما يحافظ على العمالة وفرص العمل.

اجتماع وزير العمل

استمرار صرف إعانات الأجور للمنشآت المستفيدة

ناقش مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق، وحجم الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعمله.

كما استعرض المجلس آليات صرف الإعانات في الحالات التي تستوجب الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها.

وأكد المجلس استمرار الصندوق في أداء دوره كإحدى أدوات الحماية الاجتماعية، من خلال مساندة العمال والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية، وصرف إعانات الأجور للعاملين بالمنشآت المستفيدة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرار عجلة الإنتاج.