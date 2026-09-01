وزارة العمل تشدد الرقابة على المنشآت.. تفاصيل 1414 عملية تفتيش خلال 5 أيام

حملات وزارة العمل التفتيشية.. بين محاضر المخالفات ومهل توفيق الأوضاع وتوصيات الغلق، كشفت حملات وزارة العمل للسلامة والصحة المهنية خلال 5 أيام عن تحرك رقابي شمل 1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش على منشآت مختلفة.

وبحسب بيان وزارة العمل الذي حصل الموجز على نسخة منه، نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، الحملات خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026، وشملت التفتيش على 770 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 644 منشأة سبق حصولها على مهل قانونية، للتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات وتصحيح أوضاعها.

حملات الرقابة والتفتيش

183 منشأة تستوفي اشتراطات السلامة والصحة المهنية

أسفرت أعمال التفتيش وإعادة التفتيش عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما جرى تحرير محاضر لـ296 منشأة لعدم الامتثال لتوفير الاشتراطات.

كما منحت الحملات 897 منشأة مهلًا قانونية، نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية، أُحيلت 41 منشأة إلى مديري المديريات للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور توصية بالغلق لـ27 منشأة، وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت ومنع تعرضهم لمخاطر جسيمة.

حملات التفتيش

تفتيش 74 منشأة صناعية بالتعاون مع التنمية الصناعية

امتدت جهود الإدارة المركزية إلى التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إذ شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة للتفتيش على 74 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها كأحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 112 لجنة لتراخيص المحال العامة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، جرى خلالها المرور على 270 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للترخيص.

حملات وزارة العمل

66 لجنة للتوعية باشتراطات السلامة

لم تقتصر جهود السلامة والصحة المهنية على أعمال التفتيش، إذ شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما جرى تنظيم 22 ندوة تدريبية للتوعية باشتراطات السلامة ومخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ 4 مبادرات «سلامتك تهمنا» للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية الجديدة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

لجان التحكيم الطبي تبحث حالات 127 عاملًا

وفي إطار الدور الفني والطبي، شاركت الإدارة في 10 لجان تحكيم طبي، جرى خلالها عرض حالات لـ127 عاملًا.

كما شارك مفتشو وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية لبحث 23 حالة عمالية بشأن توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

وشارك مفتشو الوزارة كذلك في الحملات التفتيشية التي نُفذت بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، من خلال 27 حملة، جرى خلالها التفتيش على 130 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وزارة العمل: الوقاية قبل وقوع الحادث

تؤكد وزارة العمل أن الحملات لا تستهدف التفتيش من أجل التفتيش، وإنما تستند إلى فلسفة تقوم على الوقاية قبل وقوع الحادث، وتصحيح الأوضاع قبل تفاقم المخاطر، وتنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وترى الوزارة أن توفير بيئة عمل آمنة لا يمثل حماية للعامل وحده، وإنما يحافظ كذلك على المنشأة واستثمارات صاحب العمل وأدوات الإنتاج، ويحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، ويدعم استقرار العملية الإنتاجية واستمرارها.

وتواصل وزارة العمل حملاتها التفتيشية والتوعوية على مختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع معدلات الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة مصادر الخطر، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحمي الإنسان والمنشأة والإنتاج.