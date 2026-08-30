22 مدرسة و392 فصلًا.. خريطة المشروعات التعليمية الجديدة في الجيزة

تستعد مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد بإضافة 22 مدرسة جديدة وتوسعات إلى الخدمة التعليمية، بإجمالي 392 فصلًا دراسيًا، فيما بلغت تكلفة المشروعات التعليمية الجديدة نحو 455 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع في حي بولاق الدكرور وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومراكز كرداسة والبدرشين ومنشأة القناطر والعياط ومدينة الحوامدية، في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

مدارس الجيزة

22 مدرسة جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية

أوضح محافظ الجيزة أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيسهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافات العالية.

استعدادات الجيزة للعام الدراسي الجديد

شدد المحافظ، في تكليفاته لاستقبال العام الدراسي الجديد، على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة للطلاب، مع تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم.

مدارس جديدة

كما تضمنت التكليفات التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات في المدارس، بما يشمل دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات.

وشدد كذلك على منع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات بشكل فوري.

أضاف محافظ الجيزة أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة للطلاب، مشيرًا إلى أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وهو ما تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.

25% نسبة تنفيذ مجمع مدارس كعبيش

في سياق متصل، تابع محافظ الجيزة معدلات تنفيذ مشروع مجمع المدارس بمنطقة كعبيش في حي الهرم، والذي يُقام على مساحة تزيد على 27 ألف متر مربع، ويضم 4 مدارس بإجمالي 210 فصول دراسية.

بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 25%.

مجمع كعبيش

4 مدارس للتعليم الأساسي في مجمع كعبيش

أوضح محافظ الجيزة أن المجمع يضم أربع مدارس للتعليم الأساسي، تشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومصمم وفق أحدث الاشتراطات والمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ويضم المجمع فصولًا دراسية ومعامل وقاعات للأنشطة ومناطق خدمية، بما يدعم تقديم الخدمة التعليمية للطلاب.

أكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة واستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، بما يسهم في خفض الكثافات داخل الفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب خطط التنمية.

تشغيل مجمع مدارس كعبيش خلال عام

أشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يمثل إضافة للمنظومة التعليمية بحي الهرم، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه خلال عام ودخوله الخدمة مع بداية العام الدراسي 2028/2027، بما يسهم في خدمة أبناء منطقتي كعابيش والمنشية، وتلبية الاحتياجات التعليمية الحالية والمستقبلية.

ووجّه محافظ الجيزة مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتشديد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، ومعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المقررة.

كما وجّه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بصورة دورية المشروعات التعليمية، لما تمثله من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم.