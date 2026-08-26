قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن عقار مخالف بحدائق الأهرام وتسليم 3 عقود عمل لذوي الهمم

لقاء محافظ الجيزة مع المواطنين.. تحركت محافظة الجيزة لبحث شكوى بشأن أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات في حدائق الأهرام، إلى جانب تسليم 3 عقود عمل لذوي الهمم، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، خصص محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى رضا المواطنين.

تسليم عقدعمل

محافظ الجيزة يسلم 3 عقود عمل لذوي الهمم

في مستهل اللقاء، سلّم محافظ الجيزة ثلاثة عقود عمل لكل من محمد عبد المطلب عبد المحسن، وسمير عبد المطلب عبد المحسن من أبناء مركز ومدينة الصف، وأحمد حمادة يوسف من أبناء حي بولاق الدكرور، للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة.

أكد المحافظ أن توفير فرص العمل لذوي الهمم يأتي في إطار حرص الدولة على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

عقود عمل ذوي الهمم

فحص أعمال بناء مخالفة في حدائق الأهرام

استمع محافظ الجيزة خلال اللقاء إلى شكوى أحد المواطنين من قاطني منطقة جاردينيا (البوابة الأولى) بحدائق الأهرام في حي الهرم، بشأن وجود أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات.

أظهر الفحص من خلال لجنة التصالح وجود طلب تصالح باسم مالك العقار، إلا أنه استكمل أعمال إنشاء الدور السادس وأقام حوائط بالدور السابع دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة.

لجنة لمراجعة ملف العقار واتخاذ الإجراءات القانونية

وجّه محافظ الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة، وعضوية المكتب الهندسي والإدارة الهندسية بحي الهرم، لمراجعة ملف العقار بالكامل وفحص جميع الإجراءات المتعلقة به.

تتولى اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات قد تثبتها أعمال الفحص.

محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

من جانب آخر، شهد محافظ الجيزة، أمس، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ - 2026م، التي أقيمت عقب صلاة المغرب بمسجد المحروسة في حي العجوزة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

احتفالية المولد النبوي

محافظ الجيزة ينقل تهنئة الرئيس السيسي

نقل محافظ الجيزة خلال الاحتفالية تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

دعا المحافظ إلى أن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود المناسبة على الشعب المصري بالخير والبركات، مع استمرار التقدم والازدهار.

الأنصاري: المولد النبوي مناسبة لاستلهام القيم النبيلة

أكد الأنصاري أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستلهام القيم التي أرساها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والإخلاص في العمل.

أشار إلى أهمية ترسيخ مبادئ التكاتف والتراحم بين أبناء الوطن، والاستفادة من الدروس المستقاة من السيرة النبوية في التعاملات اليومية.