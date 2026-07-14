رواتب تبدأ من 15 ألف جنيه.. تفاصيل 3000 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة

أتاحت وزارة العمل 3000 فرصة عمل جديدة للشباب في مشروع المحطة النووية بالضبعة، بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه للمهن الفنية، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل السكن، ووسائل الانتقال، والوجبات اليومية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وزيادة مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.

ينشر الموجز فيما يلي تفاصيل فرص عمل مشروع الضبعة الجديدة.

التخصصات المطلوبة ومزايا وظائف الضبعة

أوضح وزير العمل حسن رداد أن الفرص المتاحة تشمل 1000 فرصة لحدادين مسلح، و500 فرصة لنجارين مسلح، و500 فرصة لشدادين معدنية، و500 فرصة لمساعدي حداد، و300 فرصة لمساعدي نجار، و200 فرصة لعمال عاديين.

وأشار إلى أن رواتب فرص عمل مشروع الضبعة تبدأ من 15 ألف جنيه للمهن الفنية، مع توفير حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تتضمن حوافز إنتاج مجزية، وثلاث وجبات يوميًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى موقع العمل، إلى جانب توفير سكن مناسب، بما يوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

دعم العمالة المصرية في المشروعات القومية

وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في التعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، تنفيذًا لخطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وإمداد المشروعات القومية بالعمالة الفنية المدربة والماهرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.

موعد التقديم ورابط التسجيل

ودعا وزير العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص عمل مشروع الضبعة إلى سرعة التقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، ولمدة أربعة أيام، من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/dVz9FULcM6HGm7HB7

وذلك مع استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة والمعلنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاختيار والاختبار والتعيين.

حصاد مديريات العمل بالمحافظات

في سياق متصل، تواصل مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتوفير فرص العمل، وتسوية المنازعات العمالية وديًا، وتعزيز حملات التفتيش على المنشآت، وحصر العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، بما يسهم في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

التدريب المهني وتأهيل الشباب

شهدت مديريات العمل تنفيذ عدد من برامج التدريب المهني، حيث اختتم مركز التدريب المهني بالتوفيقية في السويس دورة التبريد والتكييف، كما تفقدت مديرية العمل بالفيوم دورة التفصيل والخياطة بقرية العجميين، إلى جانب افتتاح لجان القياس المهني واختبارات المهارة بمشروعات "أوراسكوم" بمدينة رأس الحكمة في مطروح.

تسوية المنازعات العمالية

نجحت مديريات العمل في القاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر في إنهاء عدد من المنازعات العمالية بالتسوية الودية، شملت تسوية 8 شكاوى بمكتب علاقات عمل شرق مدينة نصر، وصرف مستحقات وإجازات للعاملين بشركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي، وإنهاء نزاعات عمالية بمكتبي عمل بدر والغردقة دون اللجوء إلى القضاء.

تشغيل ذوي الهمم وتوفير فرص العمل

واصلت مديرية العمل بالإسماعيلية استقبال ذوي الهمم لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، فيما أعلنت مديرية العمل بالجيزة تعيين 13 من ذوي الهمم بشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، كما راجعت مديرية العمل بسوهاج تطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل ذوي الهمم.

حملات التفتيش على المنشآت

نفذت مديريات العمل بالأقصر، والوادي الجديد، وقنا، وسوهاج، وأسوان حملات تفتيشية على المنشآت والمواقع الصناعية والإنشائية، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، والتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أوضاع العمالة الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

حصر العمالة غير المنتظمة

تواصلت حملات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمواقع الإنشائية والمشروعات القومية، وشملت مواقع في الأقصر، ورأس الحكمة بمحافظة مطروح، ومنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، بهدف إدراج العمال بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية.

ندوات توعوية حول قانون العمل

نظمت مديرية العمل بالمنيا ندوات توعوية حول قانون العمل الجديد والخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة، إلى جانب ندوة عن الشمول المالي وريادة الأعمال لأهالي مركز ملوي، بهدف نشر الوعي بالخدمات التدريبية وفرص التشغيل.