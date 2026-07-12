صور.. ضبط 1423 مخالفة سرفيس وفض 4 مواقف عشوائية في الجيزة خلال أسبوع

كثفت محافظة الجيزة حملاتها الرقابية على مواقف السرفيس وخطوط السير خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهودها لضبط منظومة النقل الجماعي والتصدي لمخالفات تعريفة الركوب والمواقف العشوائية. وأسفرت الحملات عن تنفيذ 52 حملة رقابية وضبط 1423 مخالفة، إلى جانب فض 4 مواقف عشوائية، بما يدعم الانضباط المروري وتحسين خدمات النقل للمواطنين.

ويرصد الموجز خلال هذه السطور تفاصيل حملات الجيزة على مواقف السرفيس في أسبوع.

استمرار الرقابة على السرفيس

أكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة السرفيس والمواقف، مع التعامل الحاسم مع جميع المخالفات، لا سيما مخالفة تعريفة الركوب المعتمدة، وتقطيع خطوط السير، والانتظار العشوائي لسيارات السرفيس، بما يضمن تحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات السرفيس

جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي

واستعرض محافظ الجيزة جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي، الذي نفذ 52 حملة رقابية لمتابعة انتظام العمل بخطوط السير والمواقف على مدار أسبوع، وشملت شوارع وميادين الجيزة، والبحر الأعظم، والمنيب، وطريق مصر/أسيوط الزراعي، وبوابات هضبة الأهرام، ومنفذ كارتة الفيوم، وآخر فيصل، ودوران مشعل، والمريوطية، والرماية، والسودان، والجامعة، وترسا، والعشرين، والطوابق، والشوربجي.

نتائج الحملات

أسفرت الحملات عن فض 4 مواقف عشوائية لسيارات السرفيس بشارع المجزر الآلي، وأعلى نفق اللبيني بمنطقة فيصل، والمريوطية بحي الهرم، وميدان الترولي بحي إمبابة.

مخالفات السرفيس

كما تم ضبط 1423 مخالفة، شملت تقطيع وتغيير خطوط السير، وعدم الالتزام بتعريفة الركوب المعلنة، والانتظار خارج المواقف الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

من جانب آخر، أجرى محافظ الجيزة أمس، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة مستوى النظافة العامة، والتصدي للإشغالات، ومراجعة تراخيص البناء، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

جولة ميدانية لمتابعة الخدمات بالأحياء

شملت الجولة قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، وأحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والعجوزة، وبولاق الدكرور، حيث حرص المحافظ على متابعة الأوضاع ميدانيًا ورصد أي ملاحظات تستدعي التدخل الفوري.

مراجعة تراخيص البناء بالمحاور الرئيسية

وتفقد المحافظ عددًا من المحاور والطرق الرئيسية، شملت محور 26 يوليو، وطريق الواحات، وطريق الفيوم، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، إلى جانب شوارع الثورة، والمعدنية، وحورس، ومناطق "هـ" و"ن" و"ع"، والثلاثيني، والمنيب، وأرض اللواء، والصفطاوي، وبشتيل، حيث وجه بمراجعة تراخيص أعمال البناء الجارية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والتنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

توجيهات برفع تجمعات القمامة

وخلال الجولة، رصد الدكتور أحمد الأنصاري وجود تجمعات للقمامة بشارعي المهندس صلاح عامر، ومطلع كوبري القصبجي، وكوبري والي، والجزيرة الوسطى بشارع المدرسة بالمنيب، وخلف مستشفى أم المصريين بحي جنوب الجيزة، وشارعي شريف صلاح والشعب، وأسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية.

ووجه الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع المخلفات وإعادة الانضباط للمواقع، مع تكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تكرار تلك التجمعات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع الإشغالات

إغلاق مقاهٍ مخالفة وإزالة إشغالات

كما وجه المحافظ بغلق أحد المقاهي المخالفة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، وأخرى بحديقة ميدان المحطة بجنوب الجيزة، لإشغالهما الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تتسبب في إعاقة السيولة المرورية.

وكلف المحافظ جهاز السرفيس بتنفيذ حملة مكبرة على موقف السيارات العشوائي الكائن بأول شارع ربيع الجيزي بجوار مدرسة أبو الهول القومية، لما يسببه من تكدسات مرورية واختناقات بالمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة الموقف مرة أخرى.

حملات مكبرة بالنظافة وإزالة المخالفات

وامتدت الجولة إلى مناطق نصر الدين، وعثمان محرم، والكنيسة، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، ووجه أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، إلى جانب تكثيف الأعمال بالمناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر.

كما وجه المحافظ بسرعة تصفية وإزالة أحد مخازن تجميع وفرز القمامة والخردة بمنطقة الكنيسة بحي الطالبية، لما يمثله من أضرار بيئية وصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليه، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بإزالة كشك مخالف ومقهى ملحق به بمنطقة المنيب، وآخر بشارع متفرع من صلاح سالم، للتعدي على الطريق العام وإعاقة حركة المارة.