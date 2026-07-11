تموين بنى سويف: تحرير 344 محضرًا لمخالفات تموينية بالتعاون مع الجهات المعنية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،برئاسة المهندس محمد محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 344 محضرًا، شملت 227 مخالفة للمخابز البلدية، و18 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 25 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و3 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 22 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار،و21 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

كما أسفرت الحملات، التي نُفذت من خلال إدارات التموين المختلفة، عن تحرير العديد من المحاضر والمخالفات التموينية، حيث تمكنت إدارة تموين ببا من تحرير 14 محضرًا، لمخالفات شملت ضبط 2 طن من النخالة مجهولة المصدر، و30 كرتونة مكرونة تموينية تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية و12 كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، كما تم ضبط مركبتي "توك توك" محملتين بدقيق بلدي مدعم وسلع تموينية مدعمة مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن تحرير تقارير ضد عدد من المنافذ التموينية للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تنفيذ حملة مماثلة بدائرة مركز ومدينة ببا،أسفرت عن تحرير 26 جنحة تموينية، شملت ضبط 25كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 330علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من الأنشطة التجارية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة،

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة موسعة أسفرت عن سحب 9عينات من المواد البترولية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وضبط 3مخالفات لعدم تنفيذ الحصص المقررة بمستودعات البوتاجاز، ومخالفتين لغلق مستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب فحص مخالفتين تتعلقان بالعلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.