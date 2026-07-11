«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقد إنشاء خط جهد 500 كيلوفولت لدعم الشبكة الموحدة

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتنفيذًا لتوجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة.



وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشروعات ومثلها في التوقيع المهندس محمد سعيد المدير التنفيذي لشركة مدكور .

وقد حضر مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس احمد الإبراشي استشاري قطاع الطاقة والمهندس عطية رضوان مدير مشروعات خطوط الضغط العالي من شركة مدكور .

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء القناة اللوط رقم 7 إنشاء الخط الهوائي المزدوج الدائرة الرباعي جهد 500 كيلوفولت بداية من نهاية اللوط رقم 6 في اتجاه محطة محولات الحوامدية بطول يبلغ نحو 68 كيلومترًا باستخدام موصلات من النوع AAAC قطاع 4×506 مم² والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية OPGW والسلك الأرضي طراز AACSR قطاع 94.1 مم² بنظام تسليم مفتاح.

ويستهدف المشروع دعم الشبكة القومية الموحدة من خلال تفريغ القدرات الكهربائية المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على جهد 500 كيلوفولت بما يسهم في استيعاب القدرات الجديدة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية للشبكة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق رؤية مصر 2030.



ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.



وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خططها الطموحة لتطوير وتدعيم شبكة النقل وفقًا لتوجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاعتمادية للشبكة القومية الموحدة ودعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة .

